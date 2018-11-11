 إطلاق صواريخ والرد بغارات..استمرار التصعيد بين غزة وإسرائيل | أخبار | DW | 12.11.2018

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أخبار

إطلاق صواريخ والرد بغارات..استمرار التصعيد بين غزة وإسرائيل

صعدت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة من هجماتها المتبادلة، غداة عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية داخل القطاع. ودمرت إسرائيل مقر قناة الأقصى، كما قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب فلسطينيون وإسرائيليون خلال القصف المتبادل.

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مسائيةDW : بوادر حرب جديدة في غزة؟

أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة في بيان مساء اليوم الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) "توسيع دائرة قصفها" بقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل ردا على استهداف الأخيرة منازل ومؤسسات مدنية في القطاع.

يأتي ذلك فيما واصلت إسرائيل شن سلسلة غارات على قطاع غزة منذ عدة ساعات مخلفة ثلاثة قتلى فلسطينيين بعد هجوم صاروخي من القطاع. وأعلنت مصادر فلسطينية أن اثنين منهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والثالث لحركة الجهاد الإسلامي. وذكرت المصادر أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة. وبحسب المصادر نفسها استهدفت الغارات مواقع تدريب وأراضي خالية ومنزلين سكنيين.

مختارات

شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة، رداً على هجمات صاروخية دون الإبلاغ عن إصابات. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت مواقع تدريب وأخرى أمنية تابعة لحركة حماس. (27.10.2018)

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ويأتي هذا التصعيد بعد مقتل سبعة فلسطينيين وضابط إسرائيلي في اشتباكات مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت الليلة الماضية مستخدمة مركبة مدنية في المناطق الشرقية من خان يونس جنوب القطاع.

وأحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو مئتي صاروخ مصدرها غزة اليوم الإثنين، تم اعتراض ستين منها. ودوت صفارات الإنذار ما أجبر الإسرائيليين على التوجه إلى الملاجىء في العديد من البلدات المحاذية للقطاع المحاصر بجنوب إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن غالبية الصواريخ سقطت في مناطق غير مأهولة، لكنها أصابت نحو 10 أشخاص بجروح متفاوتة.

وظل دوى الانفجارات يُسمع على نطاق واسع في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم قصف 70 هدفا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي من خلال طائرات ومروحيات حربية ودبابات.

Gaza israelischer Luftangriff (Reuters/A. Zakot)

قصف إسرائيلي على غزة

تدمير مبنى قناة الأقصى التابعة لحماس

وفي مساء الإثنين استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مقر فضائية الأقصى التابعة لحماس في غزة ودمرته بالكامل بعد التحذير بإخلائه. وأدى قصف مقر القناة المكون من عدة طوابق إلى قطع بث التلفزيون، قبل أن يعود البث لاحقا من مكان بديل. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع قتلى أو مصابين جراء الضربة الجوية التي ألحقت أيضا أضرارا بالمباني المجاورة لمقر الأقصى.

واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة "التصعيد" الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لـ"وقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".

ومن جانبها أكدت الحكومة الأردنية خطورة التصعيد في قطاع غزة مؤكدة أنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع.

وذكر التلفزيون المصري نقلا عن مصادر قولها إن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة الالتزام بمسار التهدئة، وكثفت كذلك مساعيها مع الفلسطينيين في هذا الإطار.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

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