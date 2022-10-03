إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. تصعيد جديد؟

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الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يُطلقان صواريخ باليستية رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى حلق فوق اليابان.. بيونغ يانغ تلتزم الصمت وسيول وواشنطن تحذران.. ماذا وراء التصعيد الراهن في شبه الجزيرة الكورية؟
ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.
أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، وأكدت واشنطن التزامها بالدفاع عن حليفيها، مشددة على أهمية التعاون الثلاثي لـ"الرد بقوة".
في خطوة اعتبرت "رسالة واضحة" إلى سيول وواشنطن، بيونغ يانغ تطلق تجربة لثمانية صواريخ باليستية، غداة تدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي استمرت ثلاثة أيام.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخا باليستيا من غواصة اليوم الثلاثاء. وقيادة منطقة المحيطين في الجيش الأمريكي ترى ذلك عملا يهدد الاستقرار لكنه ليس بـ"التهديد الفوري" على واشنطن وحفائها.
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