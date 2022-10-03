 إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. تصعيد جديد؟ | مسائية DW | DW | 05.10.2022

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مسائية DW

إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. تصعيد جديد؟

الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يُطلقان صواريخ باليستية رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى حلق فوق اليابان.. بيونغ يانغ تلتزم الصمت وسيول وواشنطن تحذران.. ماذا وراء التصعيد الراهن في شبه الجزيرة الكورية؟

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HANDOUT - 05.10.2022, Südkorea, ---: Auf diesem vom südkoreanischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Foto wird eine Rakete des Army Tactical Missile Systems (ATACMS) während einer gemeinsamen Militärübung zwischen den USA und Südkorea an einem ungenannten Ort in Südkorea abgefeuert. Einen Tag nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Foto: Uncredited/South Korea Defense Ministry/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

واشنطن وسيول تطلقان صواريخ بالستية رداً على بيونغ يانغ 05.10.2022

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.

A TV screen showing a news program reporting about North Korea's missile launch, is seen at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Oct. 4, 2022. North Korea on Tuesday fired an intermediate-range ballistic missile over Japan for the first time in five years, forcing Japan to issue evacuation notices and suspend trains, as the North escalates tests of weapons designed to strike regional U.S. allies. (AP Photo/Lee Jin-man)

شجب ومشاورات بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان 04.10.2022

أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، وأكدت واشنطن التزامها بالدفاع عن حليفيها، مشددة على أهمية التعاون الثلاثي لـ"الرد بقوة".

A TV screen showing a news program reporting about Sunday's North Korean missile launch with file image, is seen at a train station in Seoul, South Korea, Sunday, June 5, 2022. North Korea test-fired a salvo of multiple short-range ballistic missiles toward the sea on Sunday, South Korea's military said, extending a provocative streak in weapons demonstrations this year that U.S. and South Korean officials say may culminate with a nuclear test explosion. (AP Photo/Lee Jin-man)

كوريا الشمالية تطلق دفعة من الصواريخ الباليستية 05.06.2022

في خطوة اعتبرت "رسالة واضحة" إلى سيول وواشنطن، بيونغ يانغ تطلق تجربة لثمانية صواريخ باليستية، غداة تدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي استمرت ثلاثة أيام.

A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من غواصة 19.10.2021

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخا باليستيا من غواصة اليوم الثلاثاء. وقيادة منطقة المحيطين في الجيش الأمريكي ترى ذلك عملا يهدد الاستقرار لكنه ليس بـ"التهديد الفوري" على واشنطن وحفائها.