إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. تصعيد جديد؟

واشنطن وسيول تطلقان صواريخ بالستية رداً على بيونغ يانغ

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.