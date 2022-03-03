إطلاق صافرات الإنذار خلال لقاء زعيم المعارضة الألمانية مع زيلينسكي

التقى زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو/ أيار 2022).

وكتب متحدث باسم زعيم حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي على تويتر إن الجانبين تحدثا معا لمدة تزيد عن ساعة، وأضاف أن " المحادثة كانت جيدة بشكل استثنائي على صعيد أجوائها ومحتواها". وتابع المتحدث أن ميرتس سيتحدث عن محتويات المحادثة مع المستشار أولاف شولتس.

من جانبه، قال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إطلاق إنذار من وقوع غارة جوية، خلال اللقاء وهو أول إنذار يتم إطلاقه منذ ثلاثة أيام ونصف.

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كما التقى ميرتس رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، الذي أعرب عنشكره لمساعدة الجيش الألماني لأوكرانيا. وكتب شميهال عبر موقع تويتر بعد لقاءهما: "شددت على أهمية تعزيز العقوبات ودعم حصول أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وشكرت (الجيش الألماني) على المساعدة العسكرية ودعم أوكرانيا"، ونشر صورة يظهر فيها وهو يعقد محادثات مع ميرتس. وعقد ميرتس محادثات جيدة "بصورة استثنائية" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لمتحدث باسم ميرتس.

والتقى ميرتس في كييف عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، كما أجرى محادثات مع رئيس البرلمان الأوكراني روسلان شتيفانتشوك بالإضافة إلى ساسة معارضين.

فريدريش ميرتس مع الأخوين فيتالي وفلاديمير كليتشكو، بطلي العالم السابقين في الوزن الثقيل لرياضة الملاكمة. فيتالي (يمين الصورة) هو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح لمحطة "زد دي إف" مساء الاثنين أنه لم يزر كييف لأن مسألة رفض كييف لزيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لاتزال تقف في طريق قيامه بالرحلة.

وكان شتاينماير يعتزم الذهاب إلى كييف مع رؤساء دول بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا في منتصف نيسان/أبريل، لكن كييف رفضت الزيارة. وقال شولتس إنه من غير المقبول أن يتم إبلاغ دولة تقدم الكثير من المساعدات العسكرية والكثير من المساعدات المالية وما يتم الاحتياج إليه عندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، بأن يحجم رئيس دولتها عن الزيارة.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)