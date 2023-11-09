إطلاق سراح والد نجم ليفربول الدولي الكولومبي دياز

أطلق سراح لويس مانويل دياز، والد لويس نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، الخميس (التاسع من نوفمبر 2023) بعدما اختطفته فصائل جيش التحرير الوطني في 28 تشرين الاول/أكتوبر في كولومبيا، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية.

وهبط دياز الأب، برفقة وفد إنساني، بطائرة هليكوبتر في مطار فاليدوبار شمال البلاد. وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي "عاشت الحرية والسلام!".

وكانت عناصر جيش التحرير الوطني، آخر حركة تمرّد رئيسية في البلاد والتي تقود مفاوضات السلام مع الحكومة الكولومبية، اختطفت والد دياز وزوجته من محطة وقود في بلدتهما في بارانكاس، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقام مسلحون يركبون دراجات نارية باختطافهما. وفي اليوم نفسه، تم إطلاق سراح والدة اللاعب البالغ 26 عامًا.

واعترف القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو غارسيا السبت بارتكاب "خطأ" في عملية الاختطاف هذه.

وكان المهاجم الكولومبي لويس دياز الذي كان يخوض أول مباراة له منذ اختطاف والديه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنقذ فريقه ليفربول من الخسارة أمام لوتون تاون المتواضع عندما أدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تسجيله هدف التعادل من كرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 83، احتفل دياز بالكشف عن قميص كتب عليها "الحرية لوالدي".

وأثرت عملية الاختطاف على عملية السلام التي بدأت منذ عام تقريبًا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلاً عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام ستة أشهر بعدما بدأ سريانه منذ 3 آب/أغسطس.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب)