إطلاق سراح متصدق مساعد خلية اعتداءات 11/9 وربما ترحيله

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار إن منير المتصدق الذي حكم عليه في المانيا قبل 15 عاما بتهمة تقديم المساعدة للخلية الإرهابية المفترضة التي نفذت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، قد نفذ محكوميته في سجن بهامبورغ، وتم إطلاق سراحه بشكل سري وبعيدا عن أنظار الرأي العام. وربما ينتظر المتصدق وهو مغربي الأصل أن يتم ترحيله إلى المغرب، حيث تفرض القوانين الألمانية ذلك على كل شخص يدان بتهم الإرهاب.

وتابع الموقع أن ألمانيا ربما ستعيش قضية ثانية مثيرة للجدل، تتعلق هذه المرة بترحيل منير المتصدق على غرار قضية ترحيل حارس بن لادن المفترض أسامة أي. الذي رحل إلى تونس رغم أن قرار محكمة إدارية قد أمرت بعدم ترحيله لوجود مخاطر جدية على حياته في بلده الأصلي.

وإستنادا إلى معلومات قناة أن تي في الألمانية الأخبارية فأن قد يكون من المقرر ترحيل منير المتصدق إلى موطنه الأصلي في الخامس عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل عبر مطار هامبورغ، حيث كان يقيم فيها.

ح.ع.ح/م.س( صحف ألمانية)