إطلاق سراح عمال تونسيين بعد اختطافهم غربي ليبيا

قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنه تم اليوم الأحد (17 فبراير شباط 2019) إطلاق سراح 14 عاملا تونسيا كان مسلحون قد خطفوهم في غرب ليبيا قبل ثلاثة أيام. وأضافت الوزارة أن المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس، لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي.

وكان ناشط حقوقي قد صرح يوم الجمعة بأن هؤلاء العمال خطفوا في بلدة الزاوية الواقعة وهم في طريقهم لمصفاة نفط.

وتم الأفراج عن الرهائن عبر عملية نفذتها قوات الأمن في الزاوية الواقعة على بعد 50 كلم غربي العاصمة طرابلس، بحسب مصدر امني. وقال شامر منير رئيس قسم الأعلام في إدارة أمن الزاوية إن قوات الأمن "هاجمت موقع احتجازهم وتمكنت من تحريرهم دون قتال. ولم يصب احد". وتعذر على المسؤول تحديد ما اذا تم توقيف احد من الخاطفين.

وكان الخاطفون طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن ليبي مسجون في تونس بعد إدانته بتهريب مخدرات، مقابل الإفراج عنهم، بحسب شريط فيديو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومصدر قريب من الملف.

ومدينة الزاوية التي يسكنها 200 الف نسمة تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة محلية بعضها بنشط في تهريب المهاجرين والمحروقات. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تتنازع عدة مجموعات مسلحة السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليا.

ي.ب/ ع ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)