إطلاق سراح صحفية ألمانية في العراق اتهمت بـ"التجسس ودعم الإرهاب"

أفرجت السلطات العراقية عن صحفية ألمانية كانت معتقلة في العراق منذ شهر، وعادت اليوم الجمعة (20 مايو / أيار 2022) إلى ألمانيا.

وقال محاميها، يانيك رينهوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إنها مع عائلتها لأول مرة". وأضاف رينهوف أن المرأة تم ترحيلها أيضا من العراق فور إطلاق سراحها بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرتها. وبحسب المحامي اتهمت الصحفية الألمانية بـ"التجسس ودعم الإرهاب".

وكانت السلطات العراقية فسرت تقاريرها عن الجرائم المزعومة ضد الأكراد على أنها تعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وقال رينهوف: "لكن الشبهات ربما لم تتأكد"، وبحسب المحامي ما يزال من غير الواضح ما إذا كان العراق سيفتح إجراءات قانونية ضد الصحفية الألمانية أم لا.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في كل من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. وينفذ الجيش التركي بشكل متكرر عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وهاجم الجيش العراقي مؤخرا مواقع الحزب في شمال البلاد.

وكانت السلطات العراقية قد قبضت على الصحفية الألمانية وزميل لها من سلوفينيا في جبل سنجار في 20 أبريل/ نيسان الماضي في شمال العراق، وكان الاثنان يجريان أبحاثا عن الأقلية الإيزيدية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د) عن المركز الكردي للعمل العام في برلين "سيفاكا آزاد".

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، ي ب د)