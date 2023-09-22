إطلاق سراح رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران

أوقِف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطياً الخميس (21 أيلول/سبتمبر 2023) بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.
وذكر المحامي العياشي الهمامي أن الرسام أوقِف نحو الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي في منزله في مقرين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.
واقتيد الرسام البالغ الرابعة والستين إلى مركز الشرطة في مقرين حيث خضع خلال ثلاث ساعات لاستجواب في شأن رسمَي كاريكاتير نشرا أوائل آب/أغسطس على صفحته "عمران كارتونز" ينتقدان اختيار الحشاني لمنصب رئيس الحكومة، وفق ما أوضح الهمامي. وأضاف أن النيابة العامة قررت توقيفه احتياطياً على أثر الاستجواب.
وقال الهمامي، المعارض لسياسة الرئيس قيس سعيد، إن ما حصل انتهاك آخر لحرية التعبير قد طال هذه المرة رساماً كاريكاتيرياً كبيراً.
واشتهر عمران منذ ثمانينات القرن المنصرم برسومه ذات الطابع السياسي.
وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ"اعتداء على الحريات". وطالب نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاسي بـ"الإفراج الفوري" عن الرسام.
وتندد نقابة الصحافيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيد كامل السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021. كذلك، تندد هذه المنظمات بـ"ترهيب" الصحافيين عبر ملاحقات قضائية وتوقيفات "سياسية بحتة".
هذا الأسبوع، هاجم قيس سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها "تدخل سافر" يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام.
خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
مدخل المتحف وقصر سقانص
تم افتتاح متحف بورقيبة في 6 نيسان/ أبريل 2013، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لوفاته، في القصر الرئاسي بسقانص (قصر المرمر) بالمنستير. يجمع المتحف متعلقات بورقيبة الشخصية التي كانت موجودة في القصر الرئاسي بقرطاج (تونس)، وألبومات صور، ووثائق وخطبه، وأرشيفاته، وسيارته المرسيدس أو ما شابه ذلك من تمثال الفروسية البرونزي.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
متحف الزعيم الحبيب بورقيبة
متحف الحبيب بورقيبة، المعروف أيضًا باسم متحف الزعيم الحبيب بورقيبة أو بيت بورقيبة، هو متحف تونسي أنشئ عام 2013 في القصر الرئاسي بسقانص (قصر المرمر) بالمنستير، وهو مخصص للحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية بين عامي 1957 و1987.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
نصب تذكاري
نصب تذكاري مذهب للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، أمام نافورة جافة من المياه في باحة المتحف في حي سقانص بالمنستير.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
مكتب بورقيبة
مكتب الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في قصر سقانص، ويضم المكتب عددًا من متعلقاته الشخصية ولوحاته وألبوماته الفوتوغرافية وبعض آثاره التي جمعت في قصر قرطاج بتونس.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
قاعة اجتماعات
طاولة كبيرة وصفوف من الكراسي في قاعة فسيحة استخدمها الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في اجتماعاته الرسمية أثناء إجازته الصيفية في قصر سقانص بالمنستير، مثل اجتماعات مجلس الوزراء والديوان السياسي للحزب الدستوري الذي كان يتزعمه.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
الحبيب بورقيبة وزوجته "الماجدة" وسيلة بن عمار
وضعت في قاعة استقبال بالقصر لوحتان للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة وزوجته وسيلة بن عمار، السيدة الأولى وكانت وسائل الاعلام الرسمية تلقبها بـ"الماجدة". ووسيلة هي زوجة بورقيبة الثانية وكان لها دور بارز في الحياة السياسية بتونس وخصوصا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس بورقيبة وشيخوخته. وتزوج بها سنة 1962 وتم الانفصال بينهما سنة 1986. وزوجته الأولى هي الفرنسية ماتيلد لوران وكان طلافه منها سنة 1961.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
القاعة المغربية
"القاعة المغربية" تقع بجناح في القصر وكتبت عليها هذه اللوحة: "قام فريق من الحرفيين المغاربة بتزيين جميع أجزاء القاعة على الطراز المغربي التقليدي".
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
هدية الملك الحسن الثاني
"القاعة المغربية" كانت هدية من ملك المغرب الراحل الحسن الثاني. وكانت تربط الرجلين صداقة متينة على امتداد عقود حكمهما الطويلة.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
جناح هاجر بورقيبة
جناح هاجر بورقيبة (الابنة التي تبناها بورقيبة) من تصميم أندريه ليلو، Andre LeLou، أثاث مطلي وثريات وقناديل جدارية ومرايا كريستالية.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
سيارة الحبيب بورقيبة التاريخية
سيارة الحبيب بورقيبة الرئاسية التاريخية، كانت موديل مرسيدس بنز 600 سيارة، وكان الليموزين الأنيقة السيارة الرسمية للعديد من كبار القادة في القرن الماضي منذ عام 1966.
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في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي
قارب "اللور" الذي استخدمه بورقيبة للهرب بحرا
على شاطئ البحر المتوسط الذي يطل عليه مباشرة قصر سقانص يوجد هذا القارب، أهدته جمعية الدراسات البورقيبية لمتحف بورقيبة "تخليدا للذاكرة الوطنية". ويحاكي قارب "اللور" الذي استخدمه الزعيم التونسي في 26.3.1945 للتسلل من جزيرة قرقنة (شرق تونس) إلى الزاورة قرب العاصمة الليبية طرابلس، هربا من سلطات الاستعمار الفرنسي. ومن هناك توجه إلى القاهرة وعواصم أخرى للتعريغ بقضية إستقلال تونس. إعداد: منصف السليمي
الكاتب: منصف السليمي