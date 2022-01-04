إطلاق المبادرة الأممية للحوار في السودان.. ما فرص نجاحها؟

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بعد إعلان الموفد الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس عن إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.. مجلس السيادة يرحب وتجمع المهنيين يرفض.. فما فرص نجاح المبادرة الأممية؟ وما تفاصيلها؟
يطلق موفد الأمم المتحدة الخاص الى السودان محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.
أفادت تقارير صحفية أن السلطات السودانية أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن استعدادا لمظاهرة دعت إليها المعارضة. ومجلس السيادة يقول إن التظاهرات "لن توصل البلاد إلى حل سياسي" ويدعو للحوار لحل الأزمة.
قال المبعوث الأممي إلى السودان إن "التعيين الأحادي الجانب" لمجلس سيادة جديد في السودان يصعب العودة إلى النظام الدستوري، فيما أعربت دول الترويكا عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي وطالبت بـ"عودة" حكومة حمدوك.
دخل الوضع في السودان مرحلة جديدة أعاد فيها جنرالات الجيش سيطرتهم على الحكم كما كان الحال في عهد البشير مُقبرين بذلك آخر آمال ديمقراطية وعد بها "الربيع العربي". ومع ذلك، يبدو أن الشعب السوداني لم يقل بعد كلمته الأخيرة.
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