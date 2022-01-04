 إطلاق المبادرة الأممية للحوار في السودان.. ما فرص نجاحها؟ | مسائية DW | DW | 11.01.2022

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مسائية DW

إطلاق المبادرة الأممية للحوار في السودان.. ما فرص نجاحها؟

بعد إعلان الموفد الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس عن إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.. مجلس السيادة يرحب وتجمع المهنيين يرفض.. فما فرص نجاح المبادرة الأممية؟ وما تفاصيلها؟

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(210914) -- UNITED NATIONS, Sept. 14, 2021 (Xinhua) -- Volker Perthes (front), the UN secretary-general's special representative for Sudan and head of UNITAMS, briefs the Security Council at UN Headquarters in New York, on Sept. 14, 2021. The top UN envoy for Sudan on Tuesday called for more international support to help maintain stability in the Darfur region, as well as more resources for his UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) to better carry out its mandate. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

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