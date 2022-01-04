إطلاق المبادرة الأممية للحوار في السودان.. ما فرص نجاحها؟

السودان ـ مغبات إصرار الجنرالات على الانفراد بالسلطة!

دخل الوضع في السودان مرحلة جديدة أعاد فيها جنرالات الجيش سيطرتهم على الحكم كما كان الحال في عهد البشير مُقبرين بذلك آخر آمال ديمقراطية وعد بها "الربيع العربي". ومع ذلك، يبدو أن الشعب السوداني لم يقل بعد كلمته الأخيرة.