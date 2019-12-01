 إطلاق اسم ″بستاني الملوك″ الألماني على حديقة في الرياض | عالم المنوعات | DW | 01.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

إطلاق اسم "بستاني الملوك" الألماني على حديقة في الرياض

تقديراً لإسهاماته خلال خمسة عقود في تصميم المساحات الخضراء للعائلة المالكة السعودية، أطلقت السعودية اسم مصمم المناظر الطبيعية الألماني الراحل ريشارد بوديكر على إحدى حدائق العاصمة الرياض.

Saudi Arabien Riad Stadtübersicht (Reuters/F.Al Nasser)

أطلقت السعودية اسم مصمم المناظر الطبيعية الألماني الراحل ريشارد بوديكر، الذي صمم المساحات الخضراء للعائلة المالكة السعودية على مدى 50 عاماً، على حديقة عامة في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

مختارات

ثلاثون عاما والمهندس الألماني بوديكر يعمل في خدمة الملوك والأمراء جاعلا مساحات واسعة من صحراء الربع الخالي الى حدائق ومتنزهات، محولا مدينة الرياض من صحراء خرسانية إلى جنة حقيقية تزخر بالرياض والبساتين (10.07.2006)

اختار القائمون على إصدار مؤشر المناخ العالمي، مدينة دوربان لنشر نتائج مؤشر المناخ لعام 2012 بسبب استضافة هذه المدينة لمؤتمر المناخ العالمي. وشمل المؤشر إحدى وستين دولة بينها أربع دول عربية، أفضلها مصر وآخرها السعودية. (09.12.2011)

تعتزم مدينة دبي إنشاء برج جديد سيكون الأكبر في العالم وأعلى بقليل من برج خليفة. البرج الجديد، الذي سيكلف مليار دولار، سينافس برج جدة وسيكون له قمة بشرفات دوارة وحدائق موزعة على عدة طوابق مستوحاة من جنائن بابل المعلقة. (11.04.2016)

وكان بوديكر، الذي توفي قبل أسبوعين، يُعرف باسم "بستاني الملوك" في السعودية. وقالت السفارة السعودية في برلين إن إطلاق اسمه على إحدى الحدائق جاء لتكريم بوديكر، الذي عمل في الرياض لعقود.

30.07.2011 kultur 21 Richard Bödeker 1

"بستاني الملوك" ريشارد بودكر (يسار)

وكان بوديكر يقدم الاستشارة لهيئة تطوير الرياض منذ عام 1973 وكان يخطط للعديد من المشروعات الضخمة في السعودية. وكان هذا العمل يشمل تصميم الحدائق العامة والمناطق الخضراء فضلاً عن زراعة الأشجار بالإضافة إلى شبكة المرور في المدينة.

وساهم المهندس الألماني بأفكاره في تطوير مناطق خضراء مستدامة في العاصمة السعودية وفي الري والزراعة والتشجير في وادي حنيفة بالرياض.

ع.غ/ ي.أ (د ب أ)

  • Entwurf ASP Gerichtskomplex

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    لا يحتاج المعمار الناجح لتقنيات سليمة فحسب، بل لفهم الخصائص الثقافية للمكان الذي يقام فيه المبنى وهو ما يظهر في مبنى هذه المحكمة بالرياض في السعودية والذي صممه مهندسون من شركة Albert Speer & Partner الألمانية.

  • Entwurf für Neubau Multifunktionales Medizinisches Zentrum St. Petersburg

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    وضعت مجموعة Nickl & Partner الألمانية بصمتها على المركز الطبي الضخم في سان بطرسبرج والذي يضم مستشفى ومركز بحثي وتعليمي وأماكن إقامة للطلبة والموظفين

  • Shanghai Botanischer Garten Chenshan

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    يبرز المعماري أيضا أهمية المناطق الخضراء كما فعل مكتب Auer Weber الهندسي والذي صمم حديقة نباتية على مساحة 207 هكتارات في قلب مدينة شنغهاي التي يعيش بها أكثر من 23 مليون نسمة.

  • Solarkiosk in Turmi in der Southern Nations Region in Äthiopien

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    تعرف التقنيات الألمانية بالكفاءة فضلا عن كونها عملية، وهو ما يظهر في هذا الكشك الموجود في إثيوبيا الذي يستمد طاقته من وحدات للطاقة الشمسية مثبتة فوقه وهو من تصميم شركة GRAFT.

  • Bildgalerie - DAM Preis 2014

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    تحمل مكتبة الملك فهد الوطنية والتي صممتها مجموعة Gerber الألمانية عام 2013، ملامح الثقافة العربية من خلال الشكل الخارجي للمبنى والدمج بين المعدن والزجاج.

  • Entwurf BSD Projekt Vesnoksa in Almaty

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    راعى المعماريون في شركة Braun Schlockermann Dreesen أثناء تصميم هذه الوحدات السكنية، كثرة الزلازل في كازاخستان. ويتضمن التجمع السكني، عمارات مكونة من 9 و 16 طابقا بالإضافة إلى مركز تسوق.

  • China Nationalbibliothek in Peking

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    واجه المتخصصون في شركة KSP Jürgen Engel المعمارية تحديا أثناء تصميم المكتبة الوطنية في بكين، فالمكتبة يجب أن تتسع لنحو 12 مليون كتاب. ويعكس هذا المبنى الذي يرجع لعام 2008، بين التقاليد الصينية العريقة والحداثة في نفس الوقت.

  • Entwurf RS associated architects

    بصمات المعماريين الألمان حول العالم

    تقع هذه المدينة التي لم تنته بعد، جنوبي العاصمة المنغولية أولان باتور. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع الضخم عام 2016 ليمثل نموذجا لمدينة خالية من السيارات وصديقة للبيئة.

    الكاتب: كيت موزر/إ.ف


مختارات

بصمات المعماريين الألمان حول العالم

وضع معماريون ألمان بصماتهم على مبان مهمة حول العالم سواء في السعودية أو روسيا أو كازاخستان، لتخرج مشروعات تجمع بين الجودة الألمانية ومراعاة الخصوصية الثقافية لكل دولة. (23.07.2015)  

إعلان
Themenbild Facebook

 