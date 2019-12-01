إطلاق اسم "بستاني الملوك" الألماني على حديقة في الرياض

أطلقت السعودية اسم مصمم المناظر الطبيعية الألماني الراحل ريشارد بوديكر، الذي صمم المساحات الخضراء للعائلة المالكة السعودية على مدى 50 عاماً، على حديقة عامة في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

وكان بوديكر، الذي توفي قبل أسبوعين، يُعرف باسم "بستاني الملوك" في السعودية. وقالت السفارة السعودية في برلين إن إطلاق اسمه على إحدى الحدائق جاء لتكريم بوديكر، الذي عمل في الرياض لعقود.



"بستاني الملوك" ريشارد بودكر (يسار)

وكان بوديكر يقدم الاستشارة لهيئة تطوير الرياض منذ عام 1973 وكان يخطط للعديد من المشروعات الضخمة في السعودية. وكان هذا العمل يشمل تصميم الحدائق العامة والمناطق الخضراء فضلاً عن زراعة الأشجار بالإضافة إلى شبكة المرور في المدينة.

وساهم المهندس الألماني بأفكاره في تطوير مناطق خضراء مستدامة في العاصمة السعودية وفي الري والزراعة والتشجير في وادي حنيفة بالرياض.

ع.غ/ ي.أ (د ب أ)