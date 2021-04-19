إطلاق أندية كبيرة لـ"دوري انفصالي" يزلزل الكرة الأوروبية

أعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً ليل الأحد / الاثنين رسمياً، إطلاق "دوري السوبر"، وهي مسابقة خاصة يرجى منها منافسة دوري أبطال أوروبا، في ما يبدو إعلان حرب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي تعهد بمعاقبة الأندية ولاعبيها. وقال بيان بهذا الصدد "أعلن 12 من أهم الأندية الأوروبية التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة "دوري السوبر" تُديرها الأندية المؤسسة وهي: ميلان وانتر ويوفنتوس (من إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة (من إسبانيا)، وأرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام". واتُهمت الأندية على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية.

وأشارت الأندية إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة أعضاء مؤسسين آخرين، مع وجود خمسة أماكن أخرى تمنح من خلال نظام تأهل سنوياً، على أن تبدأ النسخة الافتتاحية "في أقرب وقت ممكن عملياً". وسيضمن الأعضاء المؤسسون الـ15 تأهلهم كل موسم. وسيحصل كل فريق على 3.5 مليار يورو (4.19 مليار دولار) كدفعة واحدة.

وقبل الإعلان الرسمي، أعلن الاتحاد الأوروبي واتحادات كرة القدم في الدول الثلاث للأندية المشاركة أنه سيتم منع الأندية من المشاركة في الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا. وأشار ويفا إلى أن الأندية المعنية "ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

ويتجه ويفا اليوم (الإثنين 19 أبريل/ نيسان 2021) خلال اجتماع لجنته التنفيذية الى إضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال. ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 الى 36 وإدخال ما يسمى بـ "النظام السويسري" المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضاً عن نظام الست القائم حالياً والذي يقسم الاندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

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ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات. ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

أمر "مثير للسخرية"

ووصف الاتحاد القاري والاتحادات الثلاثة عملية الانفصال بأنه أمر "مثير للسخرية". وأضاف أنه "في حال حدوث ذلك، نود أن نكرر أننا (...) وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكل الاتحادات الأعضاء، سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".

ويحتل أرسنال حالياً المركز التاسع في الدوري الإنكليزي الممتاز، وبات بعيداً عن السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على غرار ليفربول وتشلسي. وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان أنه "يمكن لعشاق أي ناد في إنكلترا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا حالياً بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل". وأضافت "نحن نؤمن بأن مفهوم دوري السوبر قد يدمر هذا الحلم".

وقالت الأندية الـ12 في بيانها إن المجموعة الجديدة "تتطلع" إلى "إجراء" محادثات مع الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا)، وأن المباريات ستقام في بحر الأسبوع للسماح للفرق بالاستمرار في اللعب في الدوريات المحلية.

وقال رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريس أول رؤساء "دوري السوبر" إن "كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم".

لكن فيفا أعرب عن "استيائه" من الإعلان، قائلاً في بيان إنه "في ظل هذه الخلفية، لا يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه لدوري السوبر (...) خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترامها للمبادئ".

وسيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعتين من عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، والفريقان الرابع والخامس يواجهان بعضهما البعض في المباريات الفاصلة.

رفض من قبل بعض الأندية

وقال الرئيس المساعد لمانشستر يونايتد جويل غلايزر إنه "من خلال الجمع بين أعظم الأندية واللاعبين في العالم للعب مع بعضهم البعض طوال الموسم، سيفتح الدوري الممتاز فصلاً جديداً لكرة القدم الأوروبية". وأشارت الأندية أيضاً إلى أنه سيتم إنشاء "دوري سوبر" للسيدات. ولن تكون الأندية الفرنسية أو الألمانية جزءاً من "دوري السوبر". وقال "ويفا" في بيانه "نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، خصوصاً الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام".

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وقال خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد "أخيرًا خرج مهندسو دوري السوبر من الظلام الحانة عند الخامسة فجراً، وهم في حالة سكر من الأنانية وانعدام التضامن".

من جهتها، أعلنت رابطة الأندية الأوروبية أنها "تعارض بشدة" "دوري السوبر"، فيما أعلن يوفنتوس أن رئيسه أندريا أنييلي الذي يرأس أيضاً رابطة الأندية الأوروبية، أنه ورئيسه استقالا من الرابطة.

والجدير بالذكر أن اثنين من المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، ليسا من بين الفرق الأوروبية الكبيرة التي ستشارك.

وانتقد قادة سياسيون الأندية المعنية، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين عليهم "الرد على جماهيرهم". وأضاف جونسون أنه "يجب على الأندية المشاركة الاستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى". كما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخطط.

وقال قصر الإليزيه لفرانس برس إن "رئيس الجمهورية يرحب بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية".

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز / أ.ف.ب)