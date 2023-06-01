 إطالة أمد الحرب في السودان تفتح أبواب جحيم "صراع العرقيات" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2023

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إطالة أمد الحرب في السودان تفتح أبواب جحيم "صراع العرقيات"

مع اتساع نطاق المواجهات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ومع طول أمد الحرب، تتصاعد المخاوف من تحول الصراع العسكري على السلطة إلى حرب أهلية وعرقية، خاصة مع وقوع عدة حوادث تدق ناقوس الخطر خصوصاً في دارفور.

دخان يتصاعد في سماء الخرطوم بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع - صورة بتاريخ 7 يونيو 2023

يخشى خبراء ومحللون من أن المواجهات في السودان قد تتحول إلى حرب عرقية وأهلية مع طول أمد الحرب

لطالما عانى السودان  من الصراعات الداخلية بسبب عوامل مختلفة ساهمت بدورها في مشهد معقد وغاية في التقلب. لكن أحد الجوانب الحاسمة التي تتطلب الاهتمام هو ذلك الاتجاه المزعج المتمثل في تصاعد العنف القَبَلي الذي يزداد حدة مع مرور كل يوم. ويتفاقم هذا العنف بسبب الصراعات العرقية عميقة الجذور، مما يخلق حلقة مفرغة تشكل تهديداً خطيراً  لاستقرار السودان ومستقبله. في ظل هذا المشهد المعقد تتصاعد أسئلة حول الأسباب والعواقب والحلول المحتملة لهذا الوضع المقلق.

مختارات

تاريخ طويل من الصراعات العرقية

والتوترات العرقية في السودان هي إرث من  الحرب الأهلية الطويلة والدموية  في البلاد، التي انتهت في عام 2005، حيث حرضت الحكومة على الحرب التي كان طرفها قبائل عربية ضد أطراف أخرى من قبائل غير عربية. حينئذ انتهت المعارك باتفاق سلام  منح الجنوب استقلاله  في عام 2011.

مع ذلك، لم يَحُلّ اتفاق السلام التوترات العرقية التي كانت السبب الجذري للحرب. وقد عادت هذه التوترات إلى الظهور في أعقاب الانقلاب العسكري في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما أطاح الجيش السوداني بالحكومة المدنية.

وقد أدى العنف إلى أزمة إنسانية، حيث  نزح ملايين الأشخاص من ديارهم. وحذرت الأمم المتحدة من أن السودان على شفا المجاعة. ويهيمن العرب على الجيش، في حين تتكون المعارضة إلى حد كبير من غير العرب. وقد أدى ذلك إلى اتهامات بأن الجيش يستخدم الصراع لاستهداف غير العرب.

وتشكل الصراعات العرقية في السودان تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد. وإذا استمر الصراع، فقد يؤدي إلى حرب أهلية شاملة، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على البلد وشعبه. وكلما طال أمد الصراع في السودان، ازداد عنفه وهددت الصراعات العرقية بتفاقم الوضع.

المدنيون في خطر متصاعد

يقول ياسر زيدان الباحث في شؤون الأمن القومي والقرن الإفريقي إن الوضع في السودان أصبح شديد الخطورة، "كان منزلي قريبًا جدًا من قاعدة لقوات الدعم السريع، وكان بإمكاننا سماع طلقات الرصاص ومشاهدة الغارات الجوية على مسافة قريبة جدًا.. بقينا محتمين في منزلنا في الأيام القليلة الأولى، ولكن بعد ذلك انقطعت الكهرباء ولم يكن لدينا ماء وكانت الأمور تزداد سوءًا. لذلك قررنا الانتقال إلى مكان آخر، وخلال ذلك اصيبت سيارتنا أيضاً برصاصة حطمت النافذة الخلفية.. هذه فقط صورة سريعة لما يجري هناك للمدنيين".

ويشير زيدان إلى أن  قوات الدعم السريع  أوقفتهم عدة مرات على طول الطريق وقاموا بتفتيشهم: "فتشوا متعلقاتنا وكنا خائفين حقًا بشأن الوضع لأن هؤلاء ليسوا مثل جنود الجيش النظامي. كانوا مجرد مرتزقة. وعرفنا بعد ذلك أنهم سرقوا الهواتف المحمولة من الحافلة التي أمامنا. لذلك كان الأمر مخيفًا حقًا. كانت زوجتي خائفة جدا. كادت أن تبكي بعد أن تجاوزنا الحاجز".

ويقول زيدان إن الأمر يبدو وكأن قوات الدعم السريع انتقلت من محاربة الجيش السوداني إلى مطارة المواطنين وسرقة ممتلكاتهم واعتقال بعضهم وقتل البعض الآخر"، مشيراً إلى خشيته من أن تتصاعد الأمور بسبب تلك الأفعال لتنطلق حرب عرقية وإثنية واسعة.

أيضاً فإنه منذ اندلاع الاشتباكات، تحولت  دارفور  إلى ساحة معركة رئيسية ثانية بعد العاصمة الخرطوم. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التقارير الأخيرة حول القتل العشوائي للمدنيين العزل والنهب والاغتصاب الجماعي. وقالت أدجاراتو ندياي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان لوكالة الأنباء الفرنسية: "الآن يتم الإبلاغ عن عمليات اغتصاب جماعي مرة أخرى في دارفور"، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن غرب دارفور شهد قتل مسلحين لمدنيين وإطلاق للنيران على منازل خاصة، إضافة إلى هدم عيادات طيبة.

قُبلة حياة لصراع دموي

ويشير خبراء ومحللون إلى أنه عندما يتضح أن الصراع في السودان لن يؤدي إلى فوز سريع لأي من الجنرالين المتقاتلين، فإن الحرب عندها ستتحول بدلاً من ذلك إلى حرب استنزاف، وهنا يتم تحديد أكبر الفائزين بناء على قدرته على حشد أكبر قدر من الدعم الإقليمي والدولي.

في هذا الإطار، يقول ثيودور ميرفي مدير برنامج إفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR إن "هذا الدعم يمكن أن يكون خارجيًا، بمعنى تلقي الأموال والأسلحة من الداعمين الإقليميين. ولكن يمكن أن يكون ذلك أيضًا داخليًا، من خلال الجماعات المتمردة التي قد تصطف إلى جانب دون الآخر".

ويقول ميرفي في حواره مع DW عربية إن جزء من السبب وراء تزايد الصراع الداخلي بدافع عرقي الذي رأيناه - لا سيما في غرب دارفور- "هو أن الصراع بين الجنرالات يعطي قبلة حياة جديدة للصراع العرقي والمحلي الموجود مسبقًا. لذلك فإن لدينا في غرب دارفور مجموعة تم تحديدها - بشكل تقريبي على أنها إفريقية - انخرطت في صراع سابق مع مجموعات عربية مرتبطة أكثر بأحد الجنرالين، وهو الجنرال حميدتي قائد قوات الدعم السريع".

دارفور.. برميل البارود

ولذلك - يضيف ميرفي - فعندما اندلع الصراع، "وافقت معظم الأطراف في دارفور في البداية على البقاء على الحياد والنأي بالنفس عن المعركة الدائرة بين الجنرالات في العاصمة الخرطوم، والفكرة هي أن النتيجة سيتم تحديدها هناك في الخرطوم وليس هناك حاجة لدخول دارفور في الصراع بما يمدد من أجله ويريق المزيد من الدماء في دارفور".

لكن حالة غرب دارفور تعد استثناء بسبب المظالم الموجودة مسبقًا، "فعندما طُلب من تلك المجموعة الإفريقية الانحياز إلى جانب الجيش السوداني، وافقت على القيام بذلك كوسيلة للرد على أعمال العنف التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، ذلك أنه لسنوات يُنظر إلى عرب دارفور على أنهم مرتبطون بحميدتي قائد قوات الدعم السريع".

ومع الوقت، بدأ يتضح أن هذا الصراع المحتدم لن تحسمه القوة العسكرية وحسب، وأن نصراً شاملاً وحاسماً لطرف على آخر غير وارد، خاصة مع وصول المحادثات لطريق مسدود.

ويزداد تعقد الأمور مع إعلان الحكومة السودانية مبعوث الأمم المتحدة الألماني فولكر بيرتس "شخصاً غير مرغوب فيه" متهمة إياه بالانحياز في النزاع المستمر منذ عدة أسابيع، وذلك بعد امتناع المنظمة الدولية عن التجاوب مع طلب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استبداله.

حرب عصابات

بدوره يرى هاجر علي الباحث في معهد غيغا GIGA الألماني للدراسات العالمية والإقليمية أنه من الممكن التعجيل بإنهاء الصراع على السلطة أو العثور على أي نوع من النصر من خلال ارتكاب أحد الطرفين للخطأ التكتيكي الأكبر، "فمن ينجح في شن هجمات مفاجئة أو من يصمد أكثر خلال الاستنزاف هو من يمكنه التحكم في ساحة المعركة".

ويشير علي إلى أن "تحويل الصراع إلى صراع عرقي يساعد على حشد الدعم، وهو أمر لم تتمكن قوات الدعم السريع من القيام به حتى الآن في الخرطوم لأنها تفتقد إلى حصن أو دعم سياسي، أيضا فإن نظام الحكم وإدارة الدولة في السودان معلقان الآن ومع الوقت تتراجع قدرة الإدارة المركزية على السيطرة على الأطراف التي كانت ذات يوم بعيدة عن مركز الحكم وهو ما لا يبدو الوضع عليه الآن".

الأمن الغذائي والصحة.. نقاط حاسمة في الصراع

تقول مُزن النيل المهندسة والكاتبة والمحاضِرة في الهندسة والاقتصاد الاجتماعي والسياسات العامة من الخرطوم إن خطر نشوب صراع بين السكان المدنيين متوقع في أي موقف تصبح فيه الموارد شحيحة، وهو ما يُتوقع حدوثه في السودان في الأشهر المقبلة "حيث من الواضح أننا نتجه نحو مجاعة، خاصة وأن برنامج الموسم الزراعي لم يُنفذ كما هو مخطط له، ولم نعد متأكدين مما إذا كان لدينا ما يكفي لإطعام السكان في الشهر المقبل أو في الشتاء، وهنا تتصاعد احتمالات حدوث صراع أعنف".

وتضيف الباحثة السودانية في حوار هاتفي مع DW عربية أنه إلى جانب تلك الظروف "فهناك أيضاً العوامل القبلية أو العرقية التاريخية والتي تتقاطع مع الصراع الدائر، إضافة للدعاية التي تعمق من الفرقة وتذكي الانقسامات العرقية بشكل أساسي، ما يعزز فرص اندلاع الصراع العرقي".

وتقول مُزن النيل إن فرص اندلاع هذا الصراع المخيف لا يمكن التنبؤ بها "فهذا يعتمد على ما نقوم به الآن من تحركات.. لكن السؤال هو ما الذي يمكن فعله لمنع ذلك من الحدوث؟ أو ما الذي سيضيف إلى احتمال اندلاع هذا الصراع أو يقلل منه؟ اعتقد أن مسألة توافر الموارد مسألة مهمة للغاية فهناك نسبة جيدة من الرعاية الصحية المتوفرة الآن موجودة بالفعل في الخرطوم ، بالإضافة إلى العديد من الولايات الأخرى بسبب الجهود الشعبية المنظمة والمبادرات وغرف الطوارئ التي يتم إنشاؤها أو التي أعيد فتحها، كما نرى أيضًا افتتاح مرافق رعاية صحية في ولايات أخرى، إضافة إلى الجهود التي تعمل على إدارة الموارد من قبل السكان".

وتضيف مُزن النيل قائلة إن هناك أيضاً غرف "طوارئ زراعية" ومحاولات لتوفير التمويل للمزارعين وهو ما لا تقوم البنوك الحكومية والبنك الزراعي بتوفيره حالياً إضافة إلى عدم توفير وزارة الزراعة والمؤسسات المسؤولة للبذور"، محذرة من أنه إذا تطورت هذه الأزمة بشكل أكبر فقد ينتج عنها خطر المجاعة ما قد يفجر صراعات عرقية وإثنية".

عماد حسن/ جينيفر هوليز

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


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