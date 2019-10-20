إضراب يشل جزئيا حركة الطيران في عدة مطارات ألمانية

شاركت الطواقم الجوية لدى شركات الطيران الألمانية التابعة لشركة لوفتهانزا وهي: يورو وينغز، جيرمان وينغز، صن إكسبرس وسيتي لاين، اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) في إضراب ليوم واحد دعت إليه نقابة الطواقم الجوية "أوفو".

والإضراب الذي تسبب في إلغاء حوالي 100 رحلة جوية في عدة مطارات، كان من المقرر أن يستمر من الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 11:00 قبل الظهر بتوقيت ألمانيا، لكن خلافا متفاقما بين أرباب العمل والنقابة دفع النقابة لتمديده حتى منتصف الليل.

وقالت نقابة الطواقم الجوية في بيان إنها دعت إلى الإضراب بعد أن أبلغت مجموعة لوفتهانزا الموظفين أن الإضراب "غير قانوني ويعرض وظائفكم للخطر". وقالت النقابة "هذا ليس خطأ فحسب، بل يؤشر إلى الدرجة التالية من التهديدات ضد الزملاء في الطواقم الجوية" وأضافت "هذا السلوك يجب أن يتوقف".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تسبب الإضراب بإلغاء 12 رحلة مغادرة على الأقل في مطار هامبورغ، وحوالى 10 رحلات في ميونيخ وحوالى 15 في برلين-تيغيل. وأفاد مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاما في ألمانيا، عن "العديد" من الإلغاءات وكذلك في مطاري دوسلدورف وكولونيا-بون. كما تأثرت حركة الطيران في مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا، وقال متحدث باسم المطار إنه: "تم إلغاء نحو عشر رحلات". يذكر أن الإضراب لم يشمل شركة لوفتهانزا، الشركة الأم.

وكانت نقابة الطواقم الجوية "أوفو" قد ألغت خطة لانضمام موظفي لوفتهانزا إلى الإضراب التحذيري الأحد بعد أن عرضت الشركة بشكل مفاجئ زيادة على الراتب بنسبة 2 بالمئة لمضيفي الطيران لديها. لكن مطالب أخرى مثل تحسين ظروف العمل لم تتم تلبيتها بعد، ولم تستبعد النقابة مزيدا من التحرك، فيما من المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات الإثنين. ويعتقد مسؤولون في مجموعة لوفتهانزا أن النقابة ربما لم يعد لديها الحق القانوني للتحدث باسم العمال وطعنت في وضعها أمام المحكمة.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، د ب ا)