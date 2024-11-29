إضراب معلمي تونس احتجاجا على موت زميلهم انتحارا بسبب التنمر

أضرب آلاف الأساتذة في تونس عن التدريس احتجاجا على موت زميل لهم -وهو معلم للتربية الإسلامية- بعد أن أضرم النار في جسده في مقر سكنه بمدينة المهدية وتوفي متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى بعد تعرضه لحملة "تنمر" من تلاميذه.

أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس أمس الخميس واليوم الجمعة 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته. وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي أمس الخميس متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.

وقال متحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير فريد بن جحا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

ووفق المسؤول القضائي يواجه الضحية شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل. ونشر طلبته بالفعل مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع عنيفة. وتابع بن جحا "لم نتوصل بعد إلى الأسباب الحقيقية لكن هناك فرضية أن الضحية تعرض إلى حملة تنمر بعد نشر فيديوهات له أدت إلى انهياره نفسيا بسبب الضغوط".

وقالت نقابة التعليم في المهدية إن "الضحية تعرض إلى حملة تنمر دفعته إلى الانتحار حرقا". وأضربت أمس أغلب المعاهد التعليمية في المهدية تضامنا مع الضحية وانتقل الإضراب اليوم الجمعة إلى عدد من المؤسسات في العاصمة.

التنمر والاعتداء اللفظي قد يسفرا عن الموت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأوضح ممثل عن النقابة أن التحركات الاحتجاجية ستستمر إذا لم تنتبه السلطات المعنية لما يحصل في مؤسسات التعليم الثانوي. وهذه أحدث مظاهر العنف والجريمة التي تشهدها مؤسسات التعليم العمومي في تونس وقد تسببت سابقا في حالات موت لمراهقين وإيقافات لمتاجرين بالمواد المخدرة.

وتعد تونس منذ عقود من أعلى نسب التمدرس في المنطقة العربية، مع ذلك أظهرت نتائج دراسة أعدتها وزارة التربية، أن هناك حوالي 100 ألف طفل ينقطعون عن الدراسة مبكرا بسبب الفقر وتدهور قطاع التعليم العمومي في العقد الأخير.

ع.م / ع.ش (د ب أ)