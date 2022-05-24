إضراب عام في تونس ... هل يحقق أهدافه؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
إضراب عام في تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، يتسبب في شلل عام وتعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية، وذلك في تحد للرئيس قيس سعيّد. فهل يستجيب سعيّد لمطالب الطبقة العاملة في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس؟
بهدف الضغط على الرئيس قيس سعيد شلّ إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام للشغل حركة الطيران ووسائل النقل العام في كافة أنحاء البلاد، كما طالب الاتحاد بزيادة رواتب العمال والموظفين.
تسببت تصريحات أدلى بها صحفي تونسي لقناة الجزيرة في توقيف القضاء العسكري له، لتوجه النيابة العسكرية له تهمة "المساس بالجيش" و"حض التونسيين على العنف". من المقرر أن يمثل الصحفي أمام قاضٍ عسكري الاثنين.
شرع قضاة تونسيون في إضراب عام عن العمل يستمر لأسبوع تعبيرًا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيّد إعفاء نحو ستين منهم، والرئيس سعيّد يلوح بعقوبات ضدهم. وفي قرار جديد أجرى سعيد تغييرات شملت نحو نصف مناصب الولاة.
اتهمت عشر منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بعد أن عزل الأسبوع الماضي عشرات القضاة ومنح نفسه سلطة مطلقة لإقالة القضاة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول