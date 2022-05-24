 إضراب عام في تونس ... هل يحقق أهدافه؟ | مسائية DW | DW | 17.06.2022

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مسائية DW

إضراب عام في تونس ... هل يحقق أهدافه؟

إضراب عام في تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، يتسبب في شلل عام وتعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية، وذلك في تحد للرئيس قيس سعيّد. فهل يستجيب سعيّد لمطالب الطبقة العاملة في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس؟

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