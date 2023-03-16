إضراب تحذيري يشل الحركة في أربع مطارات في ألمانيا

أعلنت نقابة العمل فيردي اضرابا تحذيريا اليوم الجمعة (17 مارس/ آذار) من أجل المطالبة برفع الأجور في عدة مطارات في ألمانيا. ودعت النقابة عمال فحص الركاب والموظفين ومراقبة البضائع للتوقف عن العمل.

وقال اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إن الإضرابات ستشمل مطارات دوسلدورف وكولونيا/ بون وشتوتغارت وكارلسروه/بادن-بادن وستؤدي إلى إلغاء 681 رحلة. وسيتضرر حوالي 89 ألف مسافر.

ودعت نقابة فيردي العمالية إلى الإضرابات وذلك مع استمرار فشل المفاوضات بشأن أجور عمال أمن الطيران.

وفقا للنقابة فإن الإضراب عن العمل بدأ في مطار كولونيا/بون ومطار دوسيلدورف في وقت مبكر من صباح اليوم بسبب طبيعة تغيير دورات العمل. ولن تنتهي الإضرابات في بعض الأماكن حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

ونصح مشغلو المطارات الركاب بالتحقق من شركات الطيران أو شركة الرحلات بشأن موقف رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وتسببت إضرابات تحذيرية الاثنين الماضي في عدة مطارات ألمانية في إلغاء وتأخير مئات الرحلات الأمر الذي أثر على عشرات الركاب.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)