إضراب تحذيري في 11 من كبريات المطارات الألمانية

بدأ موظفو الأمن في مطار فرانكفورت و10 مطارات أخرى إضراباً، ليوم واحد من شأنه التسبب في إلغاء نحو 1100 رحلة أو تأخير إقلاعها، ما قد يؤثر على نحو 200 ألف مسافر. وأعلنت شركة لوفتهانزا عن تعليمات للمسافرين على طائراتها.

بدعوة من نقابة "فيردي" العمالية بدأ عمال الأمن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (الأول من شباط/فبراير 2024) إضراباً تحذيرياً ليوم واحد في مطار فرانكفورت، وهو أكبر مطار بألمانيا، إلى جانب 10 مطارات أخرى.

وتُعْتَبَر طواقم الأمن ضرورية لفحص الأمتعة وتفتيش الركاب قبل دخولهم إلى الصالات والطائرات.

وأوضحت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت أنه لا يمكن الصعود إلى طائرات حالياً في فرانكفورت، لذا تم إلغاء كثير من الرحلات الجوية.

وإلى جانب مطار فرانكفورت، سوف يتعين على المسافرين الذين يخططون للسفر من وإلى 10 مطارات أخرى بألمانيا اليوم الخميس اتخاذ ترتيبات بديلة، حيث بدأ موظفو الأمن في مطارات هامبورغ وبريمن وبرلين ولايبزيغ ودوسلدورف وكولونيا وهانوفر وشتوتغارت وإرفورت ودريسدن إضراباً ليوم واحد أيضاً من المقرر أن يستمر حتى ليلة الخميس.

ومن المقرر أن يكون التشغيل العادي للرحلات الجوية ممكناً اعتباراً من الغد الجمعة.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس الإبقاء على معظم برنامجها في مطار فرانكفورت، بما في ذلك الرحلات الجوية البعيدة.

بيدا أنها نصحت الركاب الذين حجزوا للسفر من المطارات المتضررة، بعدم الذهاب إلى تلك المطارات. ودعت لوفتهانزا عملائها إلى إعادة حجز رحلاتهم بأنفسهم عبر التطبيق أو الاتصال بأحد مراكز الخدمة.

وذكرت الشركة أنه من الممكن لجميع الركاب الذين حجزوا رحلات اليوم إلى فرانكفورت تبديل تذاكرهم بتذكرة أحد قطارات شركة دويتشه بان. ونوهت الشركة إلى أنه على ركاب رحلات الترانزيت الاستعداد لقضاء فترة أطول في الانتظار والتبديل بين الرحلات.

وبحسب تقديرات رابطة المطارات بألمانيا، من شأن الإضراب أن يتسبب في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية أو تأخير إقلاعها على مستوى ألمانيا، وسوف يتضرر من ذلك نحو 200 ألف مسافر، وفقاً للتقديرات.

تجمع لعدد من المضربين في مطار فرانكفورت صورة من: Jörg Halisch/dpa/picture alliance

وكانت نقابة فيردي بدأت إضرابها في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مطار كولونيا/بون، حيث لم يتم تشغيل المناوبة الليلية لمراقبة الركاب، وفقا لفيردي. وكانت نسبة المشاركة هناك 100%، وفقاً للمتحدث باسم النقابة أوزاي تاريم، وقال: "لقد كانت بداية ناجحة للإضراب".

وتم إلغاء حوالي 80% من حركة الرحلات الجوية المقررة اليوم الخميس في كولونيا/بون، وفقاً لموقع المطار في الساعات الأولى من صباح الخميس. وتوقع تاريم أن تزداد هذه النسبة خلال اليوم.

وفي مطارات برلين وهامبورغ وشتوتجارت، ألغيت جميع عمليات الإقلاع. وفي دوسلدورف تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية فقط.

وانتقد تاريم حقيقة أن شركة أمنية في مطار دوسلدورف عرضت دفع مبلغ إضافي قدره 200 يورو (216 دولاراً) حتى يأتي الموظفون إلى العمل على الرغم من الإضراب. واعتبر مثل هذه "المكافأة لكسر الإضراب" استفزازاً.

وكانت نقابة فيردي دعت عمال شركات أمن الطيران الخاصة في 11 مطاراً رئيسياً في ألمانيا إلى الإضراب، في خضم مفاوضات جماعية بين أرباب الأعمال والعمال.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)