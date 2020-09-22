 إضراب تحذيري عام يشلّ حركة النقل العمومي في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2020

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إضراب تحذيري عام يشلّ حركة النقل العمومي في ألمانيا

شُلّت حركة النقل العمومي في عدد من المدن بسبب إضراب تحذيري عام دعت له أكبر نقابة في ألمانيا، مطالبة بلوائح موحدة لموظفي القطاع العام في البلاد.

توقف المترو بمدينة هامبورغ بفعل الإضراب.

توقف المترو بمدينة هامبورغ بفعل الإضراب.

 توقفت الحافلات والقطارات في العديد من المدن والمناطق الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول)،  حيث نظم عمال النقل إضرابات لدعم مطالبهم بوضع قواعد عمل على مستوى ألمانيا.

وتعرّضت مدن برلين وهامبورغ وهانوفر وماغدبورغ وكيل وإرفورت إلى اضطرابات في حركة النقل بسبب الإضرابات. وفي ميونخ وكونستانس وفرايبورغ، يخطط الموظفون في قطاع النقل العام أيضا للإضراب عن العمل.

ودعت شركات النقل عملائها للتخلي عن الرحلات غير الضرورية صباح الثلاثاء والاستعانة بوسائل نقل أخرى.

مختارات

دق حقوقيون في المغرب ناقوس الخطر، بعد تقارير عن تدهور الوضع الصحي لمعتقلين من حراك الريف يحتجون عبر إضراب عن الطعام. أوضاع المعتقلين أحيت النقاش حول مصيرهم ومآل حركتهم الاحتجاجية التي تقترب من ذكراها السنوية الرابعة.

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وطاردت مئات المشيعين أثناء دفن محامية مسجونة توفيت بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يوماً احتجاجاً على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب. أهم محطات حياة المحامية في هذا التقرير.

وفي ولاية ميكلنبورغ-فوربومن، تمّ إعفاء الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة إلى المدرسة من الحضور اليوم الثلاثاء، إذا كان الإضراب شمل وسائل النقل العام لديهم.

ودعت نقابة "فيردي" العمالية يوم الجمعة الماضي إلى الإضرابات التحذيرية وسط دعوات لوضع قواعد عمل موحدة على مستوى البلاد لحوالي 87 ألف موظف في قطاع النقل العام.

ورفض أرباب العمل حتى الآن الموافقة على لوائح عمل موحدة، والتي من شأنها أن تحل محل الأنظمة المختلطة التي جرى العمل بها على مرّ السنين في الولايات الألمانية الستة عشر.

و.ب/ م.س (د ب أ)

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