إضراب تحذيري جديد يشل الحركة في مطاري برلين وهامبورغ

أعلن مطار برلين-براندنبورغ أنه لن تتمكن أي طائرة ركاب من الإقلاع من المطار الدولي اليوم الاثنين (24 نيسان/أبريل 2023) بفعل إضراب دعت له نقابة "فيردي".

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وصول الطائرات إلى المطار ممكن، لكن الأمر متروك لشركات الطيران لاتخاذ القرار.

ويستمر الإضراب على مدار اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 30:3 صباحا بتوقيت ألمانيا (0130 بتوقيت غرينتش) وينتهي عند منتصف الليل.

ويؤثر الإضراب على أمن الطيران ومراقبة الركاب ومراقبة الأفراد والبضائع بالإضافة إلى وظائف في خدمات أخرى.

ويأتي الإضراب في الوقت الذي فيه تتفاوض النقابة والاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران حول زيادة الأجور في النوبات الليلة وخلال العمل في أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، ذلك إلى جانب لوائح خاصة بأجر العمل الإضافي لموظفي الأمن والخدمات. ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات يومي 27 و28 نيسان/أبريل الجاري.

وقال فولفغانغ بيبر، المسؤول بالنقابة، في بيان يوم الأحد: "نحث الاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران مرة أخرى على تقديم عرض قابل للتفاوض يومي 27 و28 نيسان/أبريل الجاري وعدم اللعب على عامل الوقت، وإلا سيكون هناك خطر حدوث المزيد من الإضرابات في الحركة الجوية في أيار/مايو".

وصباح الاثنين ألغيت 31 رحلة من مطار هامبورغ بعد دعوة نقابة "فيردي" لإضراب لم يعلن عنه مسبقاً. ومن المنتظر إلغاء رحلات أخرى، ولكن دون أن تتأثر الرحلات القادمة بالإضراب.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إضرابات في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وهامبورغ وشتوتغارت وكارلسروه/بادن-بادن.

وخلال إضراب في مطار برلين-براندنبورغ في منتصف شهر أذار/مارس، تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة، وفي نهاية شهر كانون الثاني/يناير تم إلغاء جميع عمليات هبوط الرحلات الجوية التجارية. وفي ذلك الوقت، أضرب موظفو شركة المطار وخدمات المناولة الأرضية مع موظفي الأمن.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)