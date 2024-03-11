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سياسةألمانيا

إضراب آلاف الأطباء بألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور

١١ مارس ٢٠٢٤

أضرب آلاف الأطباء بالمستشفيات الجامعية في ألمانيا عن العمل، ونظموا مسيرات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بعد فشل المفاوضات بين نقابتهم وأرباب العمل.

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احتجاجات أطباء المشافي في ألمانيا
عدة آلاف من الأطباء شاركوا في الاحتجاجاتصورة من: Erbil Basay/AA/picture alliance

شارك نحو سبعة آلاف طبيب من 23 مستشفى جامعي في ألمانيا في المسيرات التي خرجت، الاثنين (11 مارس/آذار 2024)، بحسب  نقابة الأطباء الألمان  "ماربورغر بوند". وباءت الجولة الرابعة من المفاوضات بين نقابة الأطباء وأرباب العمل في الولايات الألمانية بالفشل، غير أن مونيكا هاينولد كبيرة المفاوضين باسم أرباب العمل أعربت عن تفاؤلها بشأن إجراء مزيد من المفاوضات.

ويطالب الأطباء بزيادة بنسبة 12.5 بالمئة في أجورهم، مع زيادة المكافآت نظير نوبات العمل الليلية وفي عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

تاريخ إضرابات العمال

وذكر متحدث باسم النقابة أن حوالي  2500 طبيب من المستشفيات الجامعية  بولاية نورد راين فيستفاليا وحدها شاركوا في الإضراب الذي استمر على مدار اليوم في ست مستشفيات حكومية، فيما احتشد نحو ألفي طبيب من المستشفيات الجامعية بولاية بارفاريا في مدينة ميونيخ، كما وضع  الأطباء المشاركون في الاحتجاج  بمدينة شتوتغارت سرير مستشفى رمزي أمام مقر وزارة المالية، وطالبوا بـ"حقن مالية" من أجل المستشفيات.

وقالت مونيكا هاينولد، التي تشغل منصب وزيرة مالية ولاية شليسفيغ هولشتاين إنها تعول على "التوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في نهاية آذار/مارس".

ف.ي/ص.ش (د ب ا)