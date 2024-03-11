إضراب آلاف الأطباء بألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور

أضرب آلاف الأطباء بالمستشفيات الجامعية في ألمانيا عن العمل، ونظموا مسيرات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بعد فشل المفاوضات بين نقابتهم وأرباب العمل.

شارك نحو سبعة آلاف طبيب من 23 مستشفى جامعي في ألمانيا في المسيرات التي خرجت، الاثنين (11 مارس/آذار 2024)، بحسب نقابة الأطباء الألمان "ماربورغر بوند". وباءت الجولة الرابعة من المفاوضات بين نقابة الأطباء وأرباب العمل في الولايات الألمانية بالفشل، غير أن مونيكا هاينولد كبيرة المفاوضين باسم أرباب العمل أعربت عن تفاؤلها بشأن إجراء مزيد من المفاوضات.

ويطالب الأطباء بزيادة بنسبة 12.5 بالمئة في أجورهم، مع زيادة المكافآت نظير نوبات العمل الليلية وفي عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

تاريخ إضرابات العمال To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وذكر متحدث باسم النقابة أن حوالي 2500 طبيب من المستشفيات الجامعية بولاية نورد راين فيستفاليا وحدها شاركوا في الإضراب الذي استمر على مدار اليوم في ست مستشفيات حكومية، فيما احتشد نحو ألفي طبيب من المستشفيات الجامعية بولاية بارفاريا في مدينة ميونيخ، كما وضع الأطباء المشاركون في الاحتجاج بمدينة شتوتغارت سرير مستشفى رمزي أمام مقر وزارة المالية، وطالبوا بـ"حقن مالية" من أجل المستشفيات.

وقالت مونيكا هاينولد، التي تشغل منصب وزيرة مالية ولاية شليسفيغ هولشتاين إنها تعول على "التوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في نهاية آذار/مارس".

ف.ي/ص.ش (د ب ا)