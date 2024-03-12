إضرابات في الجو والأرض تشل الحركة في ألمانيا

تزامنا مع إضراب مضيفي شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أعلن سائقو القطارات الألمان مرة أخرى عن إضرابهم عن العمل، في موجة من الاحتجاجات الجديدة التي أربكت الملاحة الجوية كما حركة القطارات في ألمانيا وجزئيا في أوروبا.

أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزافي مطار فرانكفورت في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء 12 مارس / آذار 2024) ، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران "أوفو". وأكدت متحدثة باسم النقابة أن الإجراء في أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا بدأ في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء. ومن المتوقع إلغاء حوالي 600 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، مما يؤثر على 70 ألف مسافر. وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو. ووفقا لمتحدث باسم لوفتهانزا، سيتأثر ما مجموعه حوالي 120 ألف مسافر، ما سيؤثر على معظم المطارات الألمانية خصوصا مطار فرانكفورت.

في سياق ذي صلة، قررت شركة الخطوط الجوية النمساوية التابعة لشركة لوفتهانزا، إلغاء حوالي 110 رحلة من جدول رحلاتها يوم الخميس بسبب الإضراب. ووفقا لما أعلنته الشركة في وقت متأخر من مساء الاثنين، يشكل ذلك ما يقرب من ثلث الرحلات المخطط لها. ومن المتوقع أن تتأثر الرحلات إلى ومن ألمانيا أيضا. وتم إبلاغ حوالي تسعة آلاف راكب حاملي تذاكر للرحلات الملغاة بالفعل من قبل الشركة النمساوية. وتم بالفعل فرض قيود مماثلة في الأسابيع الأخيرة بسبب الاجتماعات والإضراب.

وينبع الإجراء المستمر من تعثر مفاوضات الأجور مع موظفي الشركة. وتقدم الإدارة زيادة في الأجور بنسبة 4.5% وأشارت أيضا إلى استعدادها لسداد مدفوعات لمرة واحدة وتحسين تقاسم الأرباح. ومن ناحية أخرى ، تطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 30%.

من جهتهم، أضرب سائقو القطارات من شركةالسكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان" مرة أخرى في ظل استئناف قضائي قد يعلن أن الإضراب غير قانوني. ومن المتوقع أن يستمر 24 ساعة. ونظمت السكك الحديدية جدولا زمنيا للطوارئ لتأمين نحو 20%من خدمات قطارات المسافات الطويلة. كما ستتأثر الخدمات الإقليمية وقطارات الضواحي في دويتشه بان. وهذا هو الإضراب السادس من قبل نقابة سائقي القطارات في الجولة الحالية من المفاوضات الجماعية.

ويوم الاثنين، حاولت دويتشه بان دون جدوى وقف الإضراب من قبل محكمة العمل في فرانكفورت، ثم أعلنت عن نيتها الاستئناف أمام محكمة العمل في ولاية هيسن الألمانية. وقال فلوريان ويه، المدير الإداري لجمعية أصحاب العمل في السكك الحديدية "إيه جي في موف"، بعد قرار محكمة العمل: "إشعار الإضراب هو إشعار قصير جدا، وهناك أيضا مطالب غير قانونية". ومن غير المقرر النظر في الاستئناف حتى منتصف نهار الثلاثاء. وإذا قررت محكمة العمل في ولاية هيسن خطوة مختلفة عن محكمة العمل في فرانكفورت ، فسيتعين على نقابة سائقي القطارات تعليق إضرابها. ومع ذلك، هذا لا يعني العودة الفورية إلى الخدمة العادية.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)