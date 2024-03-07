إضرابات السكك الحديدية وبعض المطارات تشل الحركة في ألمانيا

تشهدت ألمانيا اليوم إضرابات في ثلاثة قطاعات مختلفة، إذ توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة لوفتهانزا عن العمل، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ينفذ سائقو القطارات في ألمانيا، اليوم الخميس (السابع من مارس/آذار 2024)، إضرابا جديدا يستمر 35 ساعة بسبب النزاع حول الأجور مع إدارة شركة السكك الجديدية الألمانية "دويتشه بان" الأمر الذي يهدد بشلل أجزاء كبيرة من خطوط القطارات طويلة المدى والإقليمية بالشلل.

وحذرت دويتشه بان المملوكة للدولة من أن الإضراب يمكن أن يكون له "تأثير هائل" على أنشطتها، حيث لن تتمكن من تشغيل أكثر من 20 بالمئة من قطاراتها اليوم وغدا. في الوقت نفسه سيتباين تأثير الإضراب على الخطوط الإقليمية من منطقة إلى أخرى.

وكان سائقو قطارات نقل البضائع قد بدأوا إضرابهم مساء أمس. وهذا هو الإضراب الخامس بسبب الخلاف القائم منذ شهور بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمان "جي.دي.إل" وشركة دويتشه بان. وانسحبت النقابة من أحدث جولة مفاوضات يوم الخميس الماضي، بعد 4 أسابيع من الاجتماعات المغلقة في حضور وسطاء من خارج النقابة والشركة.

تاريخ إضرابات العمال To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأعلنت نقابة سائقي القطارات أنها ستقوم بالإضرابات مستقبلا دون إخطار مسبق قبل 48 ساعة من بدء الإضراب. والإخطار المسبق ضروري كي تتمكن شركة دويتشه بان من تجهيز خطة الطوارئ التي تتضمن تسيير قرابة خمس القطارات المعتادة.

ويتركز الخلاف بين الجانبين حول مطلب النقابة الأساسي بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية من 38 ساعة إلى 35 ساعة مع احتفاظ السائقين بالأجر الكامل. وتعاني ألمانيا من سلسلة إضرابات عمالية في قطاع النقل طوال الأشهر الأخيرة مما أثر على كل شيء من نشاط الحافلات المحلية إلى القطارات وخطوط المترو والقطارات فائقة السرعة وأكبر مطارات ألمانيا.

من جانب آخر ألغى مطار فرانكفورت، المطار الأشد ازدحاما في ألمانيا، ومطارهامبورغ رحلات المغادرة اليوم الخميس بسبب إضراب أفراد الأمن.

وكانت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، دعت موظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى الإضراب

اعتبارا من مساء الأربعاء، وذلك في إطار النزاع الحالي بشأن أجور حوالي 25 ألف موظف.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب، رويترز)