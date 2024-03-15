إضافة تكنو برلين إلى قائمة التراث الثقافي لليونسكو

أدرجت منظمة اليونسكو موسيقى تكنو برلين إلى القائمة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. كما تمت إضافة ستة موروثات ثقاقية ألمانية. أخرى مثل تسلق الجبال في ساكسونيا و نبيذ فيتز المصنوع من التفاح.

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو إدراج موسيقى "تكنو برلين" برلين إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة. تعد ثقافة التكنو في برلين "بديلا حيا للممارسات الكلاسيكية للاستماع إلى الموسيقى". وفي برلين، أصبحت موسيقى التكنو هي الموسيقى التصويرية لروح التفاؤل بعد إعادة التوحيد. "لقد ساعدت المساحات المفتوحة الناتجة في إنشاء مشهد موسيقى التكنو في برلين. حيث ترتبط إنتاجات الصوت ارتباطًا وثيقًا بالمدينة وقد طورت طابعها الخاص في سياق إعادة توحيد ألمانيا.

وقال لوتس ليكسنرينغ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لـ "Clubcommission" في برلين، وهي شبكة من النوادي والمروجين الثقافيين، لـ DW بأن التسمية كانت "نقطة تحول أخرى لمنتجي التكنو في برلين، والفنانين، ومشغلي النوادي ومنظمي الفعاليات." وتدعم "Clubcommission" أيضًا الحفاظ على ثقافة النوادي في برلين.

التراث الثقافي غير المادي

ووفقا لليونسكو، يشير التراث الثقافي غير المادي بشكل رئيسي إلى العادات والتقاليد وأشكال التعبير الثقافية، التي ترتبط مباشرة بالإبداع البشري والتقاليد، والتي ينقلها الناس عبر الأجيال وتتطور باستمرار. يشمل ذلك الممارسات والطقوس والمعرفة والمهارات وفنون الأداء مثل الموسيقى والرقص والمسرح، والتي من المفترض الحفاظ عليها وإبقائها موجودة.

يعرف نادي Berghain في برلين المشهور بموسيقى تكنو برلين باتباعه سياسة الباب الصارم صورة من: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

وجنبا إلى جنب مع تكنو برلين أدرجت منظمة اليونسكو موروثات ثقافية جديدة إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في ألمانيا وهي

Die Finsterwalder Sangestradition: وفقًا للجنة اليونسكو الألمانية، تطور تقليد الغناء فينسترفالد من ثلاثة إلى أربعة أجزاء بدون مصاحبة من الآلات الموسيقية، مقطع عام 1899 للملحن فيلهلم وولف "نحن مغنيو فينسترفالد". يوجد في مدينة براندنبورغ تقليد غنائي يشكل الهوية، وتعمل الجوقات والمجموعات الموسيقية على تطويره باستمرار.

"Kirchseeon Perchtenlauf": وهو موكب شتوي في بافاريا حيث يلبس المشاركون ملابس من فراء الحيوانات.

"Schwälmer Weissstickerei": وهو أسلوب حياك وتطريز المفارش من الكتان وتشتهر بها منطقة شفالم في ولاية هيسن.

لا يزال الشكل التقليدي لهذه الحرفة اليدوية المتقنة يمارس في ألمانيا اليوم في منطقة شفالم في شمال ولاية هيسن صورة من: Marina Pastushenko/Hessisches Kulturministerium/dpa

تسلق الجبال في سكسونيا: عندما يتعلق الأمر بتسلق الجبال في ولاية ساكسونيا، تشير اللجنة على وجه التحديد إلى الأكواخ الجبلية وهي أماكن إقامة مجانية طوال الليل يستخدمها المتسلقون تقليديا.

Viez: وهو نبيذ مصنوع من أصناف التفاح والكمثرى والسفرجل المزروعة. ووفقا لوصف لجنة اليونسكو، فإن الزراعة تعزز التنوع البيولوجي وتشكل صورة المشهد الثقافي.

وقالت وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت: "سواء كانت ثقافة فرعية أو حرفة تقليدية، فإن كل هذا يعد جزءا من الثروة الثقافية لبلدنا".

وتدعم اليونسكو منذ أكثر من 20 عاما نقل التقاليد والحفاظ عليها في مجالات الرقص والمسرح والموسيقى والمعرفة الطبيعية والتقنيات الحرفية والتقاليد الشفهية. ألمانيا عضو في اتفاقية اليونسكو بشأن الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي منذ عام 2013.

ع.أج