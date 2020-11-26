 إضافة أربعة تلاميذ على قائمة المتهمين في جريمة قتل المدرس الفرنسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2020

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أخبار

إضافة أربعة تلاميذ على قائمة المتهمين في جريمة قتل المدرس الفرنسي

وجهت تهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" إلى أربعة تلاميذ إضافيين في التحقيق حول قتل المدرس صامويل بوتي الذي قطع رأسه قبل أكثر من شهر قرب باريس بعدما عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في إطار درس حول حرية التعبير.

حادثة اغتيال المدرس صامويل باتي أحدثث صدمة إضافية في الشارع الفرنسي.

حادثة اغتيال المدرس صامويل باتي أحدثث صدمة أخرى في سلسلة الصدمات الناجمة عن العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنس في السنوات الخمس الأخيرة.

وجه الاتهام إلى أربعة تلاميذ في التحقيق حول قتل المدرس صامويل بوتي الذي قطع رأسه في 16 تشرين الأول/أكتوبر قرب باريس بعدما عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد على صفه على ما أفاد مصدر قضائي اليوم الخميس (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

مختارات

قضت محكمة فرنسية بسجن طالبة مسلمة علّقت على منشور بفيسبوك أن صامويل باتي يستحق الموت، في وقت يستمر فيه التحقيق مع والد تلميذة، كان هو من قاد حملة ضد المدرس على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت السعودية قبل سنوات سبّاقة في الرد على أي استفزاز للمسلمين يصدر في الغرب. فما الذي بدل الأحوال؟ لماذا صمتت السعودية؟ وما علاقة ذلك بالتنافس السعودي التركي؟

في أول مقابلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الاحتجاجات ضد بلاده، قال في حوار مع قناة الجزيرة، إنه يتفهم أن المسلمين قد "يُصدَمون" جراء نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، لكنّ الرسوم لا تبرر العنف.

تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟

وسبق أن وجه الاتهام إلى تلميذين آخرين بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بعيد وقوع الحادث.

ويلاحق أربعة من هؤلاء القاصرين الذين تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" للاشتباه في أنهم دلّوا المهاجر الروسي الشيشاني المتطرف عبد الله انزوروف إلى الضحية أمام مدرستهم في كونفلان-سانت-اونورين على ما أكد المصدر نفسه لوكالة فرانس برس.

المدرس صاموئيل باتي تعرض لجريمة اغتيال بشعة

المدرس صاموئيل باتي تعرض لجريمة اغتيال بشعة

أما القاصر الرابع فقد وجهت إليها تهمة "الوشاية المغرضة" وهي ابنة ابراهيم شنينة الذي كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الانترنت.

وكان باتي قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في إطار درس حول حرية التعبير ما أثار حملة ضده على وسائل التواصل الاجتماعي. وزاد مقتله من التوتر في البلاد فيما يخوض الرئيس إيمانويل ماكرون حملة ضد ما أسماها "الانعزالية الإسلامية".

وكانت أسبوعية شارلي ايبدو الساخرة أعادت نشر الرسوم في أيلول/سبتمبر الماضي تزامناً مع بدء محاكمة المشتبه بهم في الهجوم الدموي الذي شنّه مسلحون إسلاميون على مقرها.

خ.س/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    نيس من جديد

    29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم قرب مقر شارلي إيبدو

    25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.

  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    خبير تكنولوجيا متطرف

    3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.

  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    جريمة رهائن السوبر ماركت

    23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم على كاهن الكنيسة

    26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".

  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم يوم الباستيل

    14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

    14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية

    13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

    7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.


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