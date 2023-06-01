إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟

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مطلبا أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو في صلب محادثات قمة أوروبية في مولدوفا واجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أوسلو.. ما مدى استعداد الغرب للاستجابة لمطلبي كييف؟
في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟
دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.
شنت روسيا موجات عديدة من الضربات الجوية على كييف خلال الليل فيما قال مسؤولون إنه أكبر هجوم على ما يبدو بطائرات مسيرة على المدينة منذ بداية الغزو، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال اليوم الأحد بذكرى تأسيسها رسميا.
قال قادة مجموعة السبع إنهم يريدون علاقات "بناءة ومستقرة" مع الصين حتى مع المضي قدما في خطوات لتقليل الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد الحيوية، كما تعهدوا بدعم أوكرانيا وتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري.
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