 إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟ | مسائية DW | DW | 01.06.2023

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مسائية DW

إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟

مطلبا أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو في صلب محادثات قمة أوروبية في مولدوفا واجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أوسلو.. ما مدى استعداد الغرب للاستجابة لمطلبي كييف؟

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