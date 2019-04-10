إصابة 5 من الشرطة الألمانية في أعمال شغب بمركز لطالبي اللجوء

تعرضت قوة من الشرطة الألمانية (يوم الجمعة الأول من حزيران/ يونيو 2019) لأعمال عنف وشتائم من قبل ما يقرب من 30 طالب لجوء بعد أن دخلت الشرطة إلى مركز إيواء في بلدة شتيفآنسبوشينج الصغيرة على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال شرق ميونخ، إثر استدعائهم لوقف أعمال شغب كانت جارية في المركز.

وتصاعدت حدة الموقف عندما حاولت الشرطة سحب المحرضين من بين الحشد، حيث ضرب العديد من اللاجئين الضباط وألقوا الدراجات عليهم، بينما نصب آخرون الحواجز وحاولوا منع الشرطة، التي دافعت عن نفسها باستخدام رذاذ الفلفل، من مغادرة المركز.

وذكرت الشرطة أنه تم تهدئة الوضع فقط عند وصول التعزيزات، وقالت إنه تم نقل أربعة ضباط إلى المستشفى مصابين بجروح قطعية بالإضافة إلى إصابات في أضلاعهم وعيونهم، في حين اعتقل ستة رجال من نيجيريا تتراوح أعمارهم بين 23 و 38 عامًا.

م.م/ ع.ج.م (د ب ا)