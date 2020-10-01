 إصابة 36 شرطيًّا في مظاهرات ذكرى يوم الوحدة في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2020

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أخبار

إصابة 36 شرطيًّا في مظاهرات ذكرى يوم الوحدة في برلين

قالت الشرطة الألمانية إن 36 شرطيّا أصيبو بجراح أمس السبت، في مظاهرات شهدتها العاصمة الألمانية وذلك بالتزامن من احتفالات ذكرى يوم الوحدة الألمانية. الشرطة نشرت مئات العناصر الإضافية في برلين لتأمين هذه المظاهرات.

جانب من المظاهرات التي جرت السبت في برلين.

جانب من المظاهرات التي جرت السبت في برلين.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (الرابع من تشرين أول / أكتوبر) القبض على 150 شخصا في المظاهرات التي وقعت في العاصمة برلين أمس السبت بالتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثين للوحدة الألمانية.

مختارات

عقب الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا من جانب الحكومة الألمانية في برلين، تحاول ألمانيا معرفة ما يدور في عقول هؤلاء المتظاهرين. وفي نفس الوقت هناك خوف من المجموعات التي تتكون الآن.

وأوضحت الشرطة أن معظم المقبوض عليهمعلى صلة بمسيرة الحزب اليميني المتطرف  والمظاهرات المضادة لمسيرة النازيين الجدد.

وبدأت السلطات التحقيق في وقائع أمس بوصفها تكديرا للسلم العام ومقاومة السلطات والتعدي وإحداث أضرار مادية.

وحسب بيانات الشرطة، فإن أكثر من 1500 شخص حاولوا منع المظاهرة اليمينية باستخدام ألعاب نارية وبالاعتصام على الطريق. وفق متحدث باسم الشرطة، تمّ أيضا "رشق بعض الحجارة والزجاجات باتجاه قوات الأمن"، ما تسبب في إصابة 36 شرطيا في المظاهرات المختلفة.

وشهدت برلين أمس السبت  مظاهرات لنشطاء من اليمين واليسار وأيضا لمناوئي تدابير كورونا والقيود التي تفرضها الحكومة للحد من العدوى.

وكانت الشرطة قد نشرت قرابة 2700 عنصر لتأمين المنطقة.

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا )

  • EinheitsEXPO 30. Jahrestag Deutsche Einheit (picture-alliance/dpa/A. Gora)

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    تأتي الذكرى الثلاثون للوحدة الألمانية مشوبة بوباء كورونا وما تركه من آثار على الحياة العامة والاقتصاد، حيث تستعد ألمانيا كباقي دول أوروبا لموجة ثانية من الوباء. وبهذه المناسبة يُنظم معرض في الهواء الطلق في مدينة بوتسدام بولاية براندنبورغ تحت شعار "30 عاماً- 30 يوماً -30 مرة في ألمانيا". ويستمر معرض "آينهايتس أكسبو" لمدة ثلاثين يوماً، حيث تشارك فيه الولايات الألمانية والكثير الهيئات الدستورية.

  • Deutschland Eröffnung EinheitsEXPO Potsdam (imago images/C. Spicker)

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    ونظراً لارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس الفتاك ستفرض السلطات معايير صحية صارمة لضمان سلامة الزائرين. في الصورة عمدة مدينة بوتسدام بوركهارد إيكسنر ورئيس مجلس الولايات ديتمار فويدكه في افتتاح معرض "آينهايتس أكسبو". وجرى التقليد أن يقام الاحتفال بهذه الذكرى كل عام في مدينة من مدن ألمانيا.

  • Kiel | Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: Brandenburger Tor Modell (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    وكان احتقال العام الماضي بهذه الذكى المهمة على طريق الديمقراطية الألمانية قد أُقيم في قلب مدينة كييل شمال ألمانيا، إذ تم تشييد بوابة نموذجية من بوابة براندنبورغ التاريخية ببرلين، وذلك كرمز لإعادة توحيد ألمانيا. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألأمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بمدينة من مدن ألمانيا.

  • 29.10.2014 DW DOKU Schabowskis Zettel 2

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".

  • Deutschland Hans Modrow gewählter Ministerpräsident der DDR

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.

  • Deutschland Kohl stellt den Zehn-Punkte-Plan für die Wiedervereinigung vor

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".

  • Bildergalerie Mauerfall

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.

  • Bildergalerie Helmut Kohl 1989

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    19 كانون الأول / ديسمبر المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا، فألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.

  • Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 سقطت معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي" في يد الحركة الشعبية، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار

  • Deutschland Volkskammer Wahlen 1990 DDR

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.

  • Währungsunion DDR D Mark DM Umtausch Sparkasse Bank

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي 1. تموز/ يوليو اعتماد عملة المارك الألماني الغربي كعملة لكل ألمانيا.

  • Kohl und Gorbatschow im Kaukasus

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.

  • Deutschland DDR Volkskammer Abstimmung zum Beitritt

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Vertragsunterzeichnung zur Deutschen Einheit in Moskau 1990

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.

  • Feier der deutschen Wiedervereinigung vor dem Berliner Reichstag

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.


مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

أحدثها جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود.  

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