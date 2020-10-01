إصابة 36 شرطيًّا في مظاهرات ذكرى يوم الوحدة في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (الرابع من تشرين أول / أكتوبر) القبض على 150 شخصا في المظاهرات التي وقعت في العاصمة برلين أمس السبت بالتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثين للوحدة الألمانية.

وأوضحت الشرطة أن معظم المقبوض عليهمعلى صلة بمسيرة الحزب اليميني المتطرف والمظاهرات المضادة لمسيرة النازيين الجدد.

وبدأت السلطات التحقيق في وقائع أمس بوصفها تكديرا للسلم العام ومقاومة السلطات والتعدي وإحداث أضرار مادية.

وحسب بيانات الشرطة، فإن أكثر من 1500 شخص حاولوا منع المظاهرة اليمينية باستخدام ألعاب نارية وبالاعتصام على الطريق. وفق متحدث باسم الشرطة، تمّ أيضا "رشق بعض الحجارة والزجاجات باتجاه قوات الأمن"، ما تسبب في إصابة 36 شرطيا في المظاهرات المختلفة.

وشهدت برلين أمس السبت مظاهرات لنشطاء من اليمين واليسار وأيضا لمناوئي تدابير كورونا والقيود التي تفرضها الحكومة للحد من العدوى.

وكانت الشرطة قد نشرت قرابة 2700 عنصر لتأمين المنطقة.

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا )