 إصابة 3 أشخاص في برلين إثر هجوم بقنبلة يدوية وسكين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إصابة 3 أشخاص في برلين إثر هجوم بقنبلة يدوية وسكين

قالت الشرطة الألمانية إن هجوما بقنبلة وسكين نتج عنه ثلاثة جرحى في برلين. ويبدوا أن المشتبه به هاجم امرأتين ورجلا أمام مبنى سكنيا في المدينة، ما ألحق بهم أذى، وألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم والباغ من العمر 61 عاما.

صورة رمزية: سيارة شرطة في ألمانيا

تمكنت الشرطة في برلين من اعتقال منفذ الحادث والذي أسفر عن ثلاثة جرحى

أصيب ثلاثة أشخاص في برلين إثر هجوم نفذه رجل باستخدام قنبلة يدوية وسكين مساء أمس الجمعة. وقالت شرطة برلين اليوم السبت (25 مارس/ آذار 2023) إن أحد الضحايا (61 عاما) في حالة حرجة.

مختارات

اعتقلت شرطة العاصمة الألمانية شخصاً قام بتحطيم لافتات ناشطين إيرانين خلال تظاهرهم داخل خيام وهددهم بسكين. وتبحث الشرطة عن علاقة محتملة بين هذا الهجوم وهجوم مشابه وقع قبل حوالي أسبوعين أمام السفارة الإيرانية في برلين.

في الذكرى الخامسة لهجوم الدهس في برلين أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن على الدولة تصحيح الأخطاء التي لم تمنع وقوع هذا الاعتداء. وكان ضحايا للهجوم وأقارب ضحايا أعربوا عن عدم رضاهم وطالبوا بالكشف الكامل عن ملابسات الهجوم.

وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق في جريمة الشروع في القتل. وحاول المشتبه به الفرار، ولكن تم القبض عليه. ولا تزال خلفية الهجوم غير واضحة.

ويُشتبه في أن منفذ الهجوم فجر القنبلة اليدوية حوالي الساعة الحادية عشر والربع مساء أمس (التوقيت المحلي) أمام مدخل مبنى سكني، بحسب معلومات الشرطة. وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين 42 و48 عاما والرجل البالغ من العمر 61 عاما.

وبحسب المعلومات، فإن منفذ الهجوم البالغ من العمر 61عاما هاجم إحدى المرأتين والرجل بسكين وألحق بهما المزيد من الإصابات. وقالت الشرطة إن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفيات. ووفقا للشرطة، فقد هرب المهاجم بعد الحادثة إلى حديقة قريبة. بيد أن قوات الأمن لاحقته وقامت باعتقاله وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن لم تتضح العلاقة بين منفذ الهجوم والمصابين.

ويتواصل التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة. وبحسب الشرطة، فإن منفذ الهجوم صربي، وكذلك المرأتان، بينما ينحدر المصاب صاحب الجروح الخطيرة من البوسنة والهرسك.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)

أعمال شغب أثناء احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين

مواضيع ذات صلة

dpatopbilder - 25.01.2023, Schleswig-Holstein, Brokstedt: Mitarbeiter der Spurensicherung sind auf einem Bahnsteig an einem Regionalzug im Einsatz. Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei kurz vor 15.00 Uhr vor der Ankunft des Zuges im Bahnhof Brokstedt im Kreis Steinburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا: تفاصيل جديدة عن هجوم القطار وكشف هوية المشتبه به 25.01.2023

كشفت السلطات الألمانية أن الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار محلي شمال ألمانيا قائلة إنه "فلسطيني بلا جنسية". وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

Berlin-Tiergarten: Siegessaeule auf dem Grossen Stern, Berlin | Verwendung weltweit

"عمود النصر" المعلم التاريخي في برلين يتعرض للسرقة 21.08.2021

تعرض عمود النصر، المعلم السياحي المشهور في وسط العاصمة الألمانية برلين، للتخريب والسرقة من قبل مجهولين. ما الذي فقد بالضبط؟ وما قيمته المادية والتاريخية؟

BERLIN, GERMANY - AUGUST 01: Police officers prevent anti coronavirus vaccine protesters to march from Victory Column to Bundestag and Brandenburg Gate during a demonstration against the covid-19 restrictions of government in Berlin, Germany on August 01, 2021. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

ألمانيا: وفاة مشارك في الاحتجاجات المناوئة لقيود كورونا 02.08.2021

أعلن الادعاء الألماني أن سبب وفاة متظاهر من أنصار حركة "التفكير الجانبي" المناوئة لقيود كورونا بعد إلقاء القبض عليه مؤقتا، كانت إصابته بأزمة قلبية. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت أكثر من 500 تحقيق بحق متظاهرين.