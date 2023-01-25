إصابة 3 أشخاص في برلين إثر هجوم بقنبلة يدوية وسكين

أصيب ثلاثة أشخاص في برلين إثر هجوم نفذه رجل باستخدام قنبلة يدوية وسكين مساء أمس الجمعة. وقالت شرطة برلين اليوم السبت (25 مارس/ آذار 2023) إن أحد الضحايا (61 عاما) في حالة حرجة.

وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق في جريمة الشروع في القتل. وحاول المشتبه به الفرار، ولكن تم القبض عليه. ولا تزال خلفية الهجوم غير واضحة.

ويُشتبه في أن منفذ الهجوم فجر القنبلة اليدوية حوالي الساعة الحادية عشر والربع مساء أمس (التوقيت المحلي) أمام مدخل مبنى سكني، بحسب معلومات الشرطة. وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين 42 و48 عاما والرجل البالغ من العمر 61 عاما.

وبحسب المعلومات، فإن منفذ الهجوم البالغ من العمر 61عاما هاجم إحدى المرأتين والرجل بسكين وألحق بهما المزيد من الإصابات. وقالت الشرطة إن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفيات. ووفقا للشرطة، فقد هرب المهاجم بعد الحادثة إلى حديقة قريبة. بيد أن قوات الأمن لاحقته وقامت باعتقاله وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن لم تتضح العلاقة بين منفذ الهجوم والمصابين.

ويتواصل التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة. وبحسب الشرطة، فإن منفذ الهجوم صربي، وكذلك المرأتان، بينما ينحدر المصاب صاحب الجروح الخطيرة من البوسنة والهرسك.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)