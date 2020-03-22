إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا

أعلن مكتب الأمير تشارلز الأربعاء (25 آذار/مارس 2020) أن وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية مصاب بفيروس كورونا المستجّد. وأفادت دارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر 71 عاماً تظهر عليه أعراض خفيفة من كوفيد 19 "لكنه في حال جيدة". وأشارت الدارة الملكية إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا غير المصابة بفيروس كوفيد - 19 يقبعان في الحجر المنزلي في إسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضاً بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة". وأوضح أن "دوقة كورنوال (كاميلا) خضعت بدورها للفحص وثبت عدم إصابتها بالفيروس"، مشيراً إلى أن "الأمير والدوقة موجودان حالياً في الحجر المنزلي في إسكتلندا نزولاً عند نصيحة الحكومة والأطباء".

وقد خضع الزوجان للفحص في منشآت هيئة الصحة الوطنية (أن إتش أس) الحكومية في أبردينشير في شمال إسكتلندا.

وأضاف بيان دارة كلارنس هاوس "من غير الممكن التأكد من الجهة التي نقلت العدوى إلى الأمير نظراً إلى العدد الكبير من الأحداث التي شارك فيها في إطار مهماته العامة خلال الأسابيع الأخيرة".

في المقابل، وحول إمكانية انتقال العدوى إليها، أكد قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى.

وقد انتقلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما)ً مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) إلى قصر ويندسور خارج لندن في التاسع عشر من آذار/مارس. وهما باشرا بعطلة الفصح قبل أسبوع من الموعد الأساسي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب في بريطانيا أكثر من ثمانية آلاف شخص وأودى بحياة 422 مريضاً.

وأمس الثلاثاء سجلت بريطانيا أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة، مما يؤكد الحاجة الملحة وراء تحرك الحكومة لإغلاق البلاد. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21 في المئة. وقبل يومين بدا أن معدل الزيادة بطيء إلى حد ما.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين الاثنين بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كما فرض قيودا على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.

خ.س/و.ب(أ ف ب، رويترز، د ب أ)