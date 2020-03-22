 إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2020

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أخبار

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا

أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا، مؤكداً أنه "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".

Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire)

أعلن مكتب الأمير تشارلز الأربعاء (25 آذار/مارس 2020) أن وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية مصاب بفيروس كورونا المستجّد. وأفادت دارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر 71 عاماً تظهر عليه أعراض خفيفة من كوفيد 19 "لكنه في حال جيدة". وأشارت الدارة الملكية إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا غير المصابة بفيروس كوفيد - 19 يقبعان في الحجر المنزلي في إسكتلندا.

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ولفت البيان إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضاً بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة". وأوضح أن "دوقة كورنوال (كاميلا) خضعت بدورها للفحص وثبت عدم إصابتها بالفيروس"، مشيراً إلى أن "الأمير والدوقة موجودان حالياً في الحجر المنزلي في إسكتلندا نزولاً عند نصيحة الحكومة والأطباء".

وقد خضع الزوجان للفحص في منشآت هيئة الصحة الوطنية (أن إتش أس) الحكومية في أبردينشير في شمال إسكتلندا.

وأضاف بيان دارة كلارنس هاوس "من غير الممكن التأكد من الجهة التي نقلت العدوى إلى الأمير نظراً إلى العدد الكبير من الأحداث التي شارك فيها في إطار مهماته العامة خلال الأسابيع الأخيرة".

في المقابل، وحول إمكانية انتقال العدوى إليها، أكد قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى.

وقد انتقلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما)ً مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) إلى قصر ويندسور خارج لندن في التاسع عشر من آذار/مارس. وهما باشرا بعطلة الفصح قبل أسبوع من الموعد الأساسي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب في بريطانيا أكثر من ثمانية آلاف شخص وأودى بحياة 422 مريضاً.

وأمس الثلاثاء سجلت بريطانيا أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة، مما يؤكد الحاجة الملحة وراء تحرك الحكومة لإغلاق البلاد. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21 في المئة. وقبل يومين بدا أن معدل الزيادة بطيء إلى حد ما.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين الاثنين بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كما فرض قيودا على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.

خ.س/و.ب(أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Großbritannien Prinz Philip und Karikatur von Queen Elizabeth II (picture-alliance/dpa/C. Harris)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    اشتهر الأمير فيليب بحسه الفكاهي. وخطف الأمير، الذي يلقب أيضا بدوق أدنبره، الأضواء في بعض الأحيان بزلات لسان كانت تتصدر عناوين الصحف. وبعد إعلان قصر بكنغهام في بريطانيا أن الأمير البالغ من العمر 95 عاما سيتخلى عن القيام بالمهام الرسمية اعتبارا من الخريف، تمنى بعض البريطانيين أن يحظى بعض أحفاده بنفس القدر من حسه الفكاهي.

  • Queen Elizabeth und Prinz Philip füttern Elefanten (picture-alliance/dpa/C. Radburn)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    قد يبدو المشهد نفسه في كل مرة، عندما تحضر الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير فيليب. إذ تتقدم الملكة في فعل شيء ما، ثم يتبعها الأمير فيليب. واعتاد الأمير على هذه الحياة وأن يكون الشخص الثاني في القصر وفي بريطانيا بعد الملكة. وعشق الأمير ولائه للملكة وكان يقدس البروتوكولات.

  • Prinz Philip beim Polo (picture-alliance/Sven Simon)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    عمر هذه الصورة 47 عاما، عندما كان الأمير فيليب يبلغ نحو 49 عاما فقط. الأمير شخص رياضي ويحب الخيول والطبيعة. وكان لديه ولغاية الوقت الحاضر المتسع من الوقت والطاقة لممارسة هواياته المفضلة. بينما ضحى الأمير بالمقابل بخدمته وحبه للقوات البحرية وترك العمل فيها بعد زواجه بالملكة إليزابيث.

  • Prinz Philip auf Schloss Balmoral in Schottland (picture-alliance/dpa)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    التقطت هذه الصورة في سنة 1955، وتظهر فيها العائلة الملكية وهي تقضي عطلتها في اسكتلندا. ونجح الأمير فيليب في أداء دور الأب الصارم كما ذكر ابنه الأمير تشالرز ولي العهد. وذلك على الرغم من أن فيليب تربى في عائلة فشل زواجها.

  • Prinz Philip (picture-alliance/dpa/empics)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    نهائي مونديال 1966 في ويمبلي. الملكة إليزابيث تقدم كأس العالم لكابتن المنتخب الانكليزي بوبي مور، بعد فوز المنتخب الانكليزي على المنتخب الألماني في المباراة النهائية. يذكر أن الأمير فيليب له أصول ألمانية أيضا وينحذر من ولاية هيسن.

  • England Besuch Obamas auf Schloss Windsor (Imago)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    وأخيرا في المقدمة، وذلك عندما قرر الأمير فيليب في نيسان/أبريل 2016 قيادة السيارة مصطحبا الرئيس الأمريكي السابق أوباما، فيما جلست زوجته الملكة برفقة ميشيل أوباما خلفهما.

  • Großbritannien, Xi Jinping auf Staatsbesuch (Reuters/M. Dunham)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    بروتوكولات الملكة إليزابيث الثانية تبقى نفسها على اختلاف الضيوف والأماكن. وتتصدر الملكة دائما المشهد كما يظهر هنا، خلال اللقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في سنة 2015 ، بينما يسمح للأمير باختلاس بعض النظرات الجانبية. ويحضر الأمير فيليب أكثر من 400 موعد رسمي في السنة. لكنه قرر الآن وقبيل احتفاله بعيد ميلاده الـ 96 التقاعد التوقف عن ذلك، فوضغه الصحي لم يعد يسمح له بذلك.

  • Queen Elizabeth und Prinz Philip beim Polo (Getty Images/B. Stansall)

    الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

    قال بيان صادر عن قصر بكنغهام إن "الأمير فيليب سيحضر الارتباطات المقررة سلفا من الآن وحتى آب/ أغسطس القادم سواء بمفرده أو بصحبة الملكة. وبعدها لن يقبل الدوق أي دعوات جديدة لزيارات أو ارتباطات". وذكر البيان أن الملكة، أطول ملوك العالم جلوسا على العرش، ستواصل تنفيذ برنامج ارتباطاتها الرسمية بالكامل. واحتفلت الملكة بعيد ميلادها الـ 91 في الشهر الماضي. الكاتب: فولكر فاغينر / زمن البدري


مختارات

الأمير فيليب يتقاعد بعد 70 سنة قضاها في خدمة الملكة إليزابيث

أعلن قصر بكنغهام أن الأمير فيليب (95 عاما) زوج الملكة إليزابيث الثانية سيتوقف نهائيا عن ممارسة مهامه الرسمية في وقت لاحق هذا العام. ويحتفل فيليب في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بمرور 70 عاما على زواجه من الملكة. (06.05.2017)  

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