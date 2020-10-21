 إصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان بفيروس كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.10.2020

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صحة

إصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان بفيروس كورونا

رغم أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا لاتزال أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا، إلا انها تتسارع أيضا. وزير الصحة الألماني ينس شبان آخر ضحايا كورونا إذ وضع في الحجر الصحي بعد الإعلان عن إصابته.

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وزير الصحة الألماني ينس شبان

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية. وكانت قناة NTV الألمانية الإخبارية الخاصة سباقة إلى نشر الخبر.

وأوضحت الوزارة أن شبان (40 عاما) وضع نفسه في الحجر المنزلي على الفور. وحسب الوزارة فإن السياسي المحافظ يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

وأظهرت صور أن شبان كان قد شارك اجتماع الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء في مقر المستشارية ببرلين.

يأتي هذا في وقت أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه على الرغم من كون معدلات الإصابة في ألمانيا أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا فإنها تتسارع وسجلت رقما قياسيا يوميا بلغ 7830 حالة يوم السبت.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

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