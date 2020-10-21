إصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية. وكانت قناة NTV الألمانية الإخبارية الخاصة سباقة إلى نشر الخبر.

وأوضحت الوزارة أن شبان (40 عاما) وضع نفسه في الحجر المنزلي على الفور. وحسب الوزارة فإن السياسي المحافظ يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

وأظهرت صور أن شبان كان قد شارك اجتماع الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء في مقر المستشارية ببرلين.

يأتي هذا في وقت أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه على الرغم من كون معدلات الإصابة في ألمانيا أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا فإنها تتسارع وسجلت رقما قياسيا يوميا بلغ 7830 حالة يوم السبت.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)