 إصابة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2021

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أخبار

إصابة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بفيروس كورونا

أظهرت نتائج فحص إصابة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بفيروس كورونا، رغم أن الوزير قد تلقى تطعيماً أولياً بلقاح بيونتيك/ فايزر ضد كورونا منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي.

السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري قد أخذ تطعيم كورونا لأول مرة في الرابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي، حيث حصل على التطعيم نظرا لسنه (71 عاما) وتاريخه المرضي، كما أوضح في اليوم التالي لتناوله التطعيم بلقاح بيونتيك/ فايزر.

كان زيهوفر أُصِيْبَ في عام 2002 بالتهاب في عضلة القلب كادت أن تودي بحياته

أجرى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اختباراً للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسمه، شتيفه التر، اليوم الاثنين (10 مايو/ آيار). وأضاف التر أن زيهوفر موجود حالياً في الحجر المنزلي، مشيراً إلى أنه لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن، وأنه ألغى مواعيده لهذا الأسبوع.

مختارات

أبدى وزير الصحة الألماني تفاؤله الكبير بإمكانية قضاء سكان ألمانيا عطلتهم الصيفية هذا العام داخل الاتحاد الأوروبي بدون مشاكل، وذلك في وقت صارت حملة التطعيم تسير به بشكل جيد في البلاد قياساً للأرقام.

مع تزايد التطرف في صفوف المناهضين للتلقيح، حذر مسؤول ألماني من هجمات هؤلاء على عمليات نقل اللقاح ومراكز التلقيح. وفي حين تستمر التحذيرات من خطورة الوضع في ألمانيا والدعوة لتشديد إجراءات العزل العام والإغلاق في البلاد.

تصدر اسم وزير الصحة الألماني شبان وسائل الإعلام خلال الساعات الماضيةـ بسبب أنباء عن دور كبير لشريك حياة الوزير الألماني في صفقة بيع نصف مليون كمامة لوزارة الصحة. الشركة المسؤولة عن الصفقة ردت على تلك الأنباء.

وكان زيهوفر شارك في الأسبوع الماضي في جلسة لمجلس الوزراء الألماني، وقدم مع رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، هولغر مونش، يوم الثلاثاء الماضي أحدث الإحصائيات الخاصة بالجرائم ذات الدوافع السياسية.

ولا يزال من غير المعروف بعد المكان الذي حدثت فيه إصابة زيهوفر بالعدوى.

يذكر أن السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري قد تلقى تطعيم كورونا لأول مرة في الرابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي، حيث حصل على التطعيم نظراً لسنه (71 عاماً) وتاريخه المرضي، كما أوضح في اليوم التالي لتناوله التطعيم بلقاح بيونتيك/ فايزر.

 وكان زيهوفر أُصِيْبَ في عام 2002 بالتهاب في عضلة القلب كاد أن يودي بحياته، وقال في مقابلة بعد سنوات من هذه الواقعة:" المرض بالنسبة لي هو درس، وقد أثر على مسار حياتي بقوة". وذكرت صحيفة "بيلد" في مطلع نيسان/أبريل الماضي أن زيهوفر رفض نداء من زميله وزير الصحة ينس شبان إلى أعضاء مجلس الوزراء الأكبر سناً بتلقي تطعيم استرازينيكا، وقال " لن أخضع للوصاية".

وكان  شبان هو أول أعضاء مجلس الوزراء الألماني الذي يصاب بفيروس كورونا في تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولم يدخل أعضاء المجلس في حجر آنذاك نظراً لأن جلسات الحكومة تتم مع مراعاة قواعد السلامة الصحية والتباعد المكاني.

ع.خ/ ع.ح (د ب ا)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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