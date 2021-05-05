إصابة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بفيروس كورونا

أجرى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اختباراً للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسمه، شتيفه التر، اليوم الاثنين (10 مايو/ آيار). وأضاف التر أن زيهوفر موجود حالياً في الحجر المنزلي، مشيراً إلى أنه لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن، وأنه ألغى مواعيده لهذا الأسبوع.

وكان زيهوفر شارك في الأسبوع الماضي في جلسة لمجلس الوزراء الألماني، وقدم مع رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، هولغر مونش، يوم الثلاثاء الماضي أحدث الإحصائيات الخاصة بالجرائم ذات الدوافع السياسية.

ولا يزال من غير المعروف بعد المكان الذي حدثت فيه إصابة زيهوفر بالعدوى.

يذكر أن السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري قد تلقى تطعيم كورونا لأول مرة في الرابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي، حيث حصل على التطعيم نظراً لسنه (71 عاماً) وتاريخه المرضي، كما أوضح في اليوم التالي لتناوله التطعيم بلقاح بيونتيك/ فايزر.

وكان زيهوفر أُصِيْبَ في عام 2002 بالتهاب في عضلة القلب كاد أن يودي بحياته، وقال في مقابلة بعد سنوات من هذه الواقعة:" المرض بالنسبة لي هو درس، وقد أثر على مسار حياتي بقوة". وذكرت صحيفة "بيلد" في مطلع نيسان/أبريل الماضي أن زيهوفر رفض نداء من زميله وزير الصحة ينس شبان إلى أعضاء مجلس الوزراء الأكبر سناً بتلقي تطعيم استرازينيكا، وقال " لن أخضع للوصاية".

وكان شبان هو أول أعضاء مجلس الوزراء الألماني الذي يصاب بفيروس كورونا في تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولم يدخل أعضاء المجلس في حجر آنذاك نظراً لأن جلسات الحكومة تتم مع مراعاة قواعد السلامة الصحية والتباعد المكاني.

ع.خ/ ع.ح (د ب ا)