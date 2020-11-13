إصابة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بفيروس كورونا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي أصيب بفيروس كورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية". وتابع البيان "لا يعاني اللاعب (صلاح) من أي أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنكليزي. بالإضافة إلى عزله داخل غرفته بفندق الإقامة وأيضا عزل كل المخالطين له". وأضاف بيان الاتحاد "سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

وسيغيب صلاح (28 عاماً) عن مباراة توغو غداً السبت في القاهرة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2022 في الكاميرون.

وحضر صلاح، المعروف بـ "مو صلاح"، خلال الأيام القليلة الماضية حفل زفاف شقيقه وحفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.

وسيسعى منتخب مصر، بطل أفريقيا سبع مرات، إلى حسم صدارته للمجموعة قبل مواجهة توغو في مباراتين متتاليتين غداً ويوم الثلاثاء المقبل. ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بنقطتين من مباراتين بالتعادل مع كينيا وجرز القمر متصدرة المجموعة بخمس نقاط من ثلاث مباريات. وتأتي كينيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تتذيل توغو الترتيب بنقطة واحدة.

ع.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب)