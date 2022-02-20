 إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2022

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إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

أعلن قصر باكنغهام الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بفيروس كورونا، مؤكداً أنها تعاني من أعراض بسيطة. ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة هذا الأسبوع.

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - صورة بتاريخ 1 مايو/ أيار 2012

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنغهام إصابة  الملكة إليزابيث الثانية  بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأحد (20 شباط/ فبراير 2022) أن الملكة (95 عاماً) "تعاني من أعراض طفيفة تشبه البرد"، ومن المتوقع أن تقوم بـ "مهام بسيطة" هذا الأسبوع.

وبدأت  الملكة  تشعر بتوعك بعدما تأكد أنها خالطت ولي عهدها الأمير تشارلز، الذي كان تم الإعلان سابقاً عن إصابته. وكان ولي العهد، الأمير تشارلز (73 عاماً) قد انسحب من إحدى المناسبات في وقت سابق هذا الشهر بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية. وقال مصدر في القصر إنه كان قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط.

يأتي الإعلان المفاجئ بعد احتفال الملكة، الأطول بقاء على عرش بلادها، باليوبيل البلاتيني لحكمها، بعدما بقيت لـ 70 عاماً على العرش، وذلك في السادس من شباط/ فبراير الجاري.

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فيديو: الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلاء العرش البريطاني

وأعلن قصر باكنغهام أن الملكة ستتلقى الرعاية الطبية وستلتزم بجميع الإرشادات الصحية. ومن المتوقع أن تسود حالة من القلق في أنحاء البلاد بالنظر لتقدم عمر الملكة.

ويعتقد أن الملكة تلقت ثلاث جرعات من اللقاحات، وتلتزم منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتوصية طبية بالراحة، بعد إلغاء مجموعة من الارتباطات وقضائها ليلة في المستشفى للخضوع لاختبارات أولية.

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ومع قيامها بأول مشاركة شخصية لها منذ ثبوت إصابة تشارلز بكوفيد، داعبت إليزابيث أفراد العائلة المالكة يوم الأربعاء بأنها لا تستطيع التحرك كثيراً.

ع.غ/ و.ب (د ب أ، رويترز)

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    من النادر أن يحتفل أحد الملوك في العالم بعيد ميلاده التسعين. لكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نجحت في إنهاء عقودها التسعة وهي في قمة نشاطها. وشاركت الملكة مع شعبها الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها.

  • Großbritannien Queen Elizabeth und Cameron beim Magna Carta 800. Jubiläum

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الملكة إليزابيث الثانية بـ "صخرة القوة" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ90. وكتب كاميرون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الدولة بأكملها تريد أن تتمنى للملكة عيد ميلاد سعيد".

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    من المقرر أن تحضر الملكة، التي تحكم بريطانيا منذ 64 عاما، عدة فعاليات عامة، كما سوف تقوم بإضاءة أول منارة من بين المئات للاحتفال بعيد ميلادها في أنحاء بريطانيا.

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    أظهرت استطلاعات للرأي نشرت تزامنا مع عيد ميلاد الملكة أن الأسرة الملكية البريطانية تتمتع بشعبية كبيرة، ولكن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني أقل شعبية من ابنه الأمير ويليام. وجاء في الاستطلاع أن الدعم للإبقاء على الملكية بلغ 76 بالمائة.

  • Bildkombo Queen Elizabeth II

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    الملكة إليزابيث الثانية ليست مثل كيت موس أو ليدي غاغا أو غيرهن ممن يحاولن أن يستعملن الموضة لإثارة الجدل وتأجيج الاهتمام بهن، بل هي محط الاهتمام أينما كانت، وخاصة بأناقتها الدائمة وألوان ملابسها المميزة.

  • England Königin Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!

  • Großbritannien Queen Elizabeth II. in Colchester

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.

  • Königin Elisabeth II. Auxiliary Territorial Service

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.

  • Bundespräsident Walter Scheel

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    عمامة

    في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.

  • Thailand Queen Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.

  • Queen Porträt

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

  • Königin Elisabeth II. Hochzeit Charles und Diana 1981

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.

  • Großbritannien Thronrede von Queen Elizabeth II. vor dem Parlament

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا.

    الكاتب: زمن البدري


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