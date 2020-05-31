 إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2020

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أخبار

إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بفيروس كورونا

يعد أوبراين أكبر مسؤول في الإدارة الأمريكية يصاب بفيروس كورونا المستجد. البيت الأبيض أكد في بيان إصابة اوبراين، لكنه شدد في المقابل على أنه لا خطر على الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

أوبراين إلى جانب الرئيس ترامب في صورة من الأرشيف.

أوبراين - إلى يسار ترامب - هو أكبر مسؤول في البيت الأبيض يصاب بفيروس كورونا.

أعلن مسؤولون بالإدارة الأمريكية اليوم الاثنين (27 يوليو/ تموز 2020) أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أصيب بفيروس كورونا، وأشاروا إلى أنهلا توجد خطورة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان " ثبتت إصابة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بفيروس كورونا"، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتي، ويعمل من " مكان أمن خارج مكتبه". ولم يرد البيت الأبيض على الطلبات لتقديم مزيد من المعلومات.

مختارات

وبحسب بيان البيت الأبيض فإنه لا يوجد خطر التعرض للعدوى سواء للرئيس ترامب أو نابئه مايك بنس. وأضاف البيان أن الموظفين في البيت الأبيض وخصوصاً من يعملون عن قرب مع الرئيس ونائبه يخضعون يومياً للفحص لاكتشاف أي إصابة بالفيروس.

وكانت شبكة بلومبرغ للأنباء قد كشفت في وقت سابق أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أصيب بفيروس كورونا. ونقلت مراسلة بلومبرغ عن أشخاص قالت إنهم مطلعون قولهم إن أوبراين لم يتواجد في مكتبه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

 

وأضافت أن أحد هؤلاء الأشخاص قال إن إصابة أوبراين بالفيروس جاءت عقب حضوره فعالية أسرية، موضحة أنه يخضع للعزل في منزله ويقوم بمعظم عمله عبر الهاتف.

ويشار إلى أن أوبراين هو أكبر مسؤول في البيت الأبيض يصاب بالفيروس.

ع.ح./أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


 

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