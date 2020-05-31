إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون بالإدارة الأمريكية اليوم الاثنين (27 يوليو/ تموز 2020) أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أصيب بفيروس كورونا، وأشاروا إلى أنهلا توجد خطورة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان " ثبتت إصابة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بفيروس كورونا"، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتي، ويعمل من " مكان أمن خارج مكتبه". ولم يرد البيت الأبيض على الطلبات لتقديم مزيد من المعلومات.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإنه لا يوجد خطر التعرض للعدوى سواء للرئيس ترامب أو نابئه مايك بنس. وأضاف البيان أن الموظفين في البيت الأبيض وخصوصاً من يعملون عن قرب مع الرئيس ونائبه يخضعون يومياً للفحص لاكتشاف أي إصابة بالفيروس.

وكانت شبكة بلومبرغ للأنباء قد كشفت في وقت سابق أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أصيب بفيروس كورونا. ونقلت مراسلة بلومبرغ عن أشخاص قالت إنهم مطلعون قولهم إن أوبراين لم يتواجد في مكتبه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت أن أحد هؤلاء الأشخاص قال إن إصابة أوبراين بالفيروس جاءت عقب حضوره فعالية أسرية، موضحة أنه يخضع للعزل في منزله ويقوم بمعظم عمله عبر الهاتف.

ويشار إلى أن أوبراين هو أكبر مسؤول في البيت الأبيض يصاب بالفيروس.

ع.ح./أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)