 إصابة قس فرنسي بجروح خطيرة في هجوم بسكين خلال قداس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2022

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إصابة قس فرنسي بجروح خطيرة في هجوم بسكين خلال قداس

في الوقت الي تشهد فيه فرنسا التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، تعرض قس في مدينة نيس إلى هجوم بسكين خلال القداس. واضطر رجال الشرطة إلى اقتحام الكنيسة بعد تلقي بلاغ بشأن الهجوم وسيطروا على المهاجم.

تنتشر الشرطة في شوارع المدن الفرنسية خوفا من حدوث اعتداءات فترة الانتخابات

تنتشر الشرطة في شوارع المدن الفرنسية خوفا من حدوث اعتداءات فترة الانتخابات

 

أعلن مسؤولون أن قسا في مدينة نيس جنوبي فرنسا أصيب بجروح خطيرة اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان2022) في هجوم بسكين من جانب رجل وصف بأنه مختل عقليا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه، على الرغم من خطورة الجروح، فإن حياة القس ليست في خطر. كما أصيبت راهبة في الهجوم الذي وقع خلال قداس صباح اليوم.

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السلطات الألمانية توقف أربعة مشتبه بهم، بينهم مراهق سوري، للتخطيط لهجوم على معبد يهودي في مدينة هاغن غرب البلاد تزامناً مع عيد "يوم الغفران". وتقارير إعلامية تكشف عن تحذيرات تلقتها السلطات من "استخبارات أجنبية".

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة للحسم في ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما قد يشكل زلزالا سياسيا.

على خلفية هجوم نيس ألقت السلطات الفرنسية القبض على مشتبه به ثالث ووضعته في الحبس قيد التحقيق، فيما أوقفت تونس شخصا لترويجه فيديو لجماعة تنبت الهجوم. والرئيس ماكرون يعرب عن تفهمه لمشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الهجوم وقع في كنيسة سان بيير-دارين وسط مدينة نيس، بالقرب من شاطئ البحر المتوسط.

جاء الهجوم في الوقت الي تشهد فيه فرنسا التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال عمدة نيس، كريستيان إستروزي، إنه تحدث إلى الضحيتين في المستشفى وإن القس ،الذي تلقى عدة طعنات، في حالة جيدة.

وصرحت الشرطة إن الجاني، والذي ليس له سجل جنائي وينحدر من فريجوس جنوب فرنسا، نفذ الهجوم بشفرة سكين طولها 7 سنتيمترات.

واقتحم رجال الشرطة الكنيسة في مدينة نيس بعد تلقي بلاغ بشأن الهجوم وسيطروا على المهاجم. وتم تقديم مساعدة نفسية للمصلين الذين أصيبوا بحالة من الصدمة.

وقال رئيس إقليم الألب-البحرية، برنار جونزاليز، إنه ليس هناك ما يشير إلى أن الرجل كانت لديه دوافع إرهابية أو دوافع متطرفة أخرى.

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الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم

من جهة أخرى توفي مغربي يبلغ من العمر 26 عاما هدد قوات حفظ الأمن الخميس بسكين في بلوا (وسط فرنسا) متأثرا بإصابته برصاص الشرطة، وفق ما أعلن القضاء الفرنسي الأحد.

وتوفي الرجل في المستشفى السبت. وقال المدعي العام بالمدينة في بيان الأحد إن تحقيقًا جنائيًا في "محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا" قد فتح بحقه. سيجري تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاته.

وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف "دفاعاً عن النفس"، وفق ما اشارت النيابة بالفعل الجمعة.

وكان المهاجم يتجول مساء الخميس في شوارع بلوا ومسلحاً بسكين حيث طلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه عندما كان عند مدخل دار للمسنين، لكنه سار نحوهم مهددًا. استخدمت الشرطة صاعقاً كهربائيًا قاذفة كرات دفاعية دون جدوى، بحسب النيابة.

وأشار المدعي العام إلى أنه "على العكس من ذلك، تقدم الشخص نحو الشرطة" مضيفًا "حينها استخدم شرطي سلاحه ... أربع مرات".

ويقيم الشاب المغربي، المجهول للشرطة والقضاء، في فرنسا منذ أيلول/سبتمبر 2021 بموجب تأشيرة طالب.

ومنذ أيام "كان يعاني من مخاوف مجهولة السبب" بحسب الادعاء الذي أشار إلى أنه لم "يتفوه" بـ „أي كلمة" قد "تكون على علاقة بمطالب سياسية أو دينية".

ع.أ.ج/ ع ش  ( د ب ا/ ا ف ب)

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ساعات على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية