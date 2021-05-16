إصابة عشرات رجال الشرطة بمظاهرة في برلين مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021) أن المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين التي تم تنظيمها في حي نويكولن أمس السبت أسفرت عن إصابة 93 شرطيا فضلا عن القبض على 59 شخصا.
وأوضحت الشرطة أن بعض هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم بسبب تكدير السلم العام وإحداث إصابات بدنية خطيرة والاعتداء على سلطات إنفاذ القانون بالإضافة إلى محاولة تحرير أشخاص مقبوض عليهم. وأضافت الشرطة أنها حددت هوية 150 شخصا آخرين وحررت محاضر ضدهم.
يشار إلى أن الشرطة الألمانية نشرت نحو 900 فرد لتأمين المظاهرات الأربع التي تم الإعلان عنها في برلين أمسللتنديد بسلوك إسرائيل حيال قطاع غزة، وقد وقع عنف بعدما حاولت الشرطة فض مظاهرة بسبب انتهاك القواعد الصحية لمكافحة انتشار وباء كورونا. وقد قاوم المتظاهرون ورشقوا قوات الأمن بحجارة وزجاجات وألعاب نارية وردت عناصر الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.
وقد تم أمس تنظيم مظاهرات في عدة مدن ألمانية بينها كولونيا وفرانكفورت، مؤيدة للفلسطينيين وأخرى لإسرائيل. وأشارت الشرطة إلى أن مظاهرة فرانكفورت التي شارك فيها حوالي 2500 شخص كانت سلمية بشكل عام ولم تشهد أعمال عنف.
ع.ج/ ع.ش (د ب أ، رويترز)
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
ضربات انتقامية إسرائيلية
موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط
الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
شروق معمّد بالنار
أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
نزوح يائس
في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
دمار في قطاع غزة
تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
صواريخ على تل أبيب
حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
انتظار قلق
لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
خطر داهم
حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
يدان فوق الرأس
من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
حجارة وغاز مسيل للدموع
في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ