إصابة عشرات رجال الشرطة بمظاهرة في برلين مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021) أن المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين التي تم تنظيمها في حي نويكولن أمس السبت أسفرت عن إصابة 93 شرطيا فضلا عن القبض على 59 شخصا.

وأوضحت الشرطة أن بعض هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم بسبب تكدير السلم العام وإحداث إصابات بدنية خطيرة والاعتداء على سلطات إنفاذ القانون بالإضافة إلى محاولة تحرير أشخاص مقبوض عليهم. وأضافت الشرطة أنها حددت هوية 150 شخصا آخرين وحررت محاضر ضدهم.

يشار إلى أن الشرطة الألمانية نشرت نحو 900 فرد لتأمين المظاهرات الأربع التي تم الإعلان عنها في برلين أمسللتنديد بسلوك إسرائيل حيال قطاع غزة، وقد وقع عنف بعدما حاولت الشرطة فض مظاهرة بسبب انتهاك القواعد الصحية لمكافحة انتشار وباء كورونا. وقد قاوم المتظاهرون ورشقوا قوات الأمن بحجارة وزجاجات وألعاب نارية وردت عناصر الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.

وقد تم أمس تنظيم مظاهرات في عدة مدن ألمانية بينها كولونيا وفرانكفورت، مؤيدة للفلسطينيين وأخرى لإسرائيل. وأشارت الشرطة إلى أن مظاهرة فرانكفورت التي شارك فيها حوالي 2500 شخص كانت سلمية بشكل عام ولم تشهد أعمال عنف.

ع.ج/ ع.ش (د ب أ، رويترز)