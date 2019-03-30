 إصابة عشرات الفلسطينيين في الأسبوع الثمانين من ″مسيرات العودة″ | أخبار | DW | 25.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إصابة عشرات الفلسطينيين في الأسبوع الثمانين من "مسيرات العودة"

أعلنت مصادر فلسطينية إصابة نحو 80 شخصاً في قطاع غزة، في الأسبوع الثمانين من مسيرات العودة والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 311 فلسطينياً وثمانية إسرائيليين.

Gaza: Verletzte nach Demonstration (picture-alliance/A. Alrahman Alkahlout)

أصيب 77  فلسطينياً بجروح وحالات اختناق الجمعة (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ضمن تظاهرات "مسيرات العودة" الأسبوعية شرق قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان أن من بين الإصابات 31 بالرصاص الحي، وصفت حالة عدد منهم بأنها خطيرة إلى متوسطة.

وتعد هذه الجمعة رقم 80 من مسيرات العودة، التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة على استمرار المسيرات "بطابعها الشعبي والسلمي، والعمل على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية"، داعية الدول العربية إلى "تحمل مسؤولياتها في دعم صمود الفلسطينيين مادياً ومعنوياً".

ومنذ آذار/ مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948. ومنذ ذلك الوقت، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.

وشهدت الاحتجاجات لدى انطلاقها مشاركة واسعة وقدرت أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف، لكن هذا الرقم تراجع إلى بضعة آلاف فقط.

م.ع.ح/ ي.أ (د ب أ – أ ف ب)



  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


مختارات

عباس يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع إدارة ترامب

منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب نهاية عام 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ترفض أي تواصل مع إدارته. الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف عن وجود "وسطاء" لإنهاء القطيعة مع واشنطن لكنه حدد شروطا لذلك. (03.10.2019)  

رجال أعمال فلسطينيون شباب ـ مشاريع عابرة للحدود

في الأراضي الفلسطينية تشكل الحدود ونقاط التفتيش جزء من الحياة اليومية، وعائقا أمام تنقل الأفراد. لكن إبداع الشباب كسر هذه الحواجز وتجاوز الحدود من خلال العالم الافتراضي وشركات ناشئة تتجاوز الحدود بأفكارها وخدماتها. (24.09.2019)  

ألمانيا تدين هدم منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية

أدان بيان أوروبي باسم المانيا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا تدمير منازل فلسطينية في القدس الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي. وجاء في البيان ايضا " نعبر عن قلقنا بشأن استمرار تدمير منازل الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية". (23.07.2019)  

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

Gaza | Plästinenser protestieren im Gaza-Streifen

"مسيرات العودة" ـ عشرات الآلاف يحتشدون على حدود غزة 30.03.2019

رغم جهود الوفد المصري للتهدئة، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر 300 بنيران القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، حيث احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين على السياج الحدودي في الذكرى السنوية الأولى "لمسيرات العودة".

Palästina-Israel Konflikt am Gazastreifen

قتيل وعشرات الجرحى في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب غزة 22.02.2019

استخدم الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية في المواجهات التي جرت بينه وبين فلسطينيين محتجين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني واحد وجرح العشرات، وفق معطيات وزارة الصحة في حكومة حماس.

غزة تستعد لمليونة مسيرات العودة 28.03.2019

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى الحفاظ على سلمية ما يسمى بمسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين القطاع المحاصر وإسرائيل. وحثت هيئة المسيرات المشكلة من فصائل ومنظمات أهلية وحقوقية، على أوسع مشاركة في احتجاجات يوم غد الجمعة وبعد غد السبت تحت شعار "مليونية العودة"،

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  