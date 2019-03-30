إصابة عشرات الفلسطينيين في الأسبوع الثمانين من "مسيرات العودة"

أصيب 77 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق الجمعة (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ضمن تظاهرات "مسيرات العودة" الأسبوعية شرق قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان أن من بين الإصابات 31 بالرصاص الحي، وصفت حالة عدد منهم بأنها خطيرة إلى متوسطة.

وتعد هذه الجمعة رقم 80 من مسيرات العودة، التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.



وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة على استمرار المسيرات "بطابعها الشعبي والسلمي، والعمل على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية"، داعية الدول العربية إلى "تحمل مسؤولياتها في دعم صمود الفلسطينيين مادياً ومعنوياً".

ومنذ آذار/ مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948. ومنذ ذلك الوقت، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.



وشهدت الاحتجاجات لدى انطلاقها مشاركة واسعة وقدرت أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف، لكن هذا الرقم تراجع إلى بضعة آلاف فقط.



م.ع.ح/ ي.أ (د ب أ – أ ف ب)