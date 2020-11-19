إصابة عدة أشخاص في حادث طعن في بلدة ألمانية واعتقال مشتبه به

اعتقلت الشرطة الألمانية شخصا بعد حادث طعن لعدة أشخاص في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا. ولا توجد تفاصيل عن الدوافع وعن طبيعة السلاح المستعمل في عملية الطعن.
أصيب عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته.
ونقل موقع "فوكوس" الألماني نقلا عن صحيفة "فاتز" المحلية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به وأنه يتم معالجته أيضا.
الشرطة لم توضح دوافع الهجوم الذي جرى في حدود الساعة السابعة مساء اليوم الخميس (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020).
سنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال ورودها.
ع.خ (رويترز)