إصابة عدة أشخاص في حادث طعن في بلدة ألمانية واعتقال مشتبه به

طموح السعودية النووي .. هل يفشل الاتفاق النووي مع إيران؟

بعد أن وصل الاتفاق النووي مع إيران إلى حافة الفشل، تسعى دول، مثل السعودية استغلال الموقف لصالحها. في المقابل هناك تطلع في ألمانيا نحو الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الاتفاق، الذي شاركت برلين في التوصل إليه.