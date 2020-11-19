إصابة عدة أشخاص في حادث طعن في ألمانيا

أصيب عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته. ونقل موقع "فوكوس" الألماني نقلا عن صحيفة "فاتز" المحلية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به وأنه يتم معالجته أيضا.

وقع الهجوم في حدود الساعة السابعة مساء اليوم الخميس (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020). وقالت الشرطة إن الأمر يتعلق بنزاع عائلي.

وفي وقت لاحق ذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة أن الخمسة جميعا، بمن فيهم المهاجم، تلقوا العلاج في المستشفى وأن واحدا منهم على الأقل أصيب بجروح خطيرة.

ع.خ/خ.س (رويترز)