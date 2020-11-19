 إصابة عدة أشخاص في حادث طعن في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إصابة عدة أشخاص في حادث طعن في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية شخصا بعد حادث طعن لعدة أشخاص في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا. وقالت الشرطة إن الأمر يتعلق بنزاع عائلي على ما يبدو، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

صورة رمزية لرجل شرطة.

صورة رمزية لرجل شرطة.

أصيب عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته. ونقل موقع "فوكوس" الألماني نقلا عن صحيفة "فاتز" المحلية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به وأنه يتم معالجته أيضا.

وقع الهجوم في حدود الساعة السابعة مساء اليوم الخميس (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020). وقالت الشرطة إن الأمر يتعلق بنزاع عائلي.

وفي وقت لاحق ذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة أن الخمسة جميعا، بمن فيهم المهاجم، تلقوا العلاج في المستشفى وأن واحدا منهم على الأقل أصيب بجروح خطيرة.

ع.خ/خ.س  (رويترز)

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundestag Änderung des Infektionsschutzgesetzes Angela Merkel

ميركل تدعو إلى التضامن بين الأجيال في مواجهة وباء كورونا 19.11.2020

دعت المستشارة ميركل الشباب إلى مراعاة كبار السن في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أنهم الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس. يأتي ذلك فيما أعلن معهد "روبرت كوخ" أن مستوى أعداد الإصابات في ألمانيا يعد مستقرا، ولكن على مستوى عال.

Wolfsgruß der Grauen Wölfe

اقتداءً بفرنسا.. ألمانيا تدرس حظر "الذئاب الرمادية" التركية 18.11.2020

هل يتم حظر منظمة "الذئاب الرمادية" في ألمانيا أيضاً؟ توجه جديد من البرلمان الألماني لدراسة حظر هذه المنظمة، غير أن أنقرة لن تنظر إلى الخطوة بعين الرضا، خاصة لارتباط الحركة بحزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب طيب أردوغان.

Iran IR 6 Zentrifugen

طموح السعودية النووي .. هل يفشل الاتفاق النووي مع إيران؟ 17.11.2020

بعد أن وصل الاتفاق النووي مع إيران إلى حافة الفشل، تسعى دول، مثل السعودية استغلال الموقف لصالحها. في المقابل هناك تطلع في ألمانيا نحو الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الاتفاق، الذي شاركت برلين في التوصل إليه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  