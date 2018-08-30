إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية

أصيب عدة أشخاص بطلقات نارية في مدينة أوتريخت الهولندية، حسبما أعلنت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين (18 مارس/ آذار 2019). وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في "ترام" في غرب المدينة الطلابية.

ولم تدل الشرطة ببيانات محددة حتى الآن عن الواقعة. وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات. وأضافت الشرطة في تغريدة أن "احتمال وجود دافع إرهابية هو جزء من التحقيقات".

وفي مدينة لاهاي أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن قلقه وتحدث روته عن حالة "مقلقة". كما ذكرت وسائل إعلام هولندية أنه تم تشكيل خلية أزمة ولا يعرف عدد المصابين ولا خلفيات هذه العملية حتى الآن.

من جهتها كتبت الشرطة على تويتر "التحقيق يشمل وجود دافع ارهابي محتمل" فيما كتب رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أنه يجري "مشاورات أزمة" مضيفا أن "الدافع الارهابي غير مستبعد. المعلومات لم تكتمل بعد".

ص.ش/د.هـ (د ب أ، أ ف ب)