إصابة شرطي وشرطية في انفجار عند سياج مركز للشرطة في برلين

أصيب شرطي بجروح خطيرة بوجهه وعينه وأصيبت زميلته بإصابات طفيفة في برلين بينما كان الشرطي وزميلته يتفقدان ساحة مبنى للشرطة إثر وقوع انفجار عند سياج المبنى أدى لإصابتهما. ولا يزال من غير الواضح إنْ كان هذا هجوماً مستهدفاً.

أعلنت الشرطة الألمانية أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح، أحدهما إصابته خطرة، في انفجار وقع مساء أمس الخميس أمام مبنى تابع لها شمالي العاصمة برلين. وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس إنه "مساء اليوم، قرابة الساعة 20:20، وقعت حادثة أمنية خطرة عند سياج" مبنى الشرطة رقم 12 الواقع في حي فيتيناو شمالي برلين.

وأضافت أنّ الانفجار أسفر عن إصابة شرطيين هما رجل وامرأة، بينما كانا يشاركان في "دورية أمنية روتينية". وأوضح المنشور أنه "بحسب التحقيقات الأولية، فقد انفجر جسم غير محدد، مما أدى لإصابة الشرطي بجروح خطرة في وجهه وعينيه". أما الشرطية من جانبها فكانت إصابتها أقل خطورة إذ اقتصرت على "صدمة صوتية". ونقل كلا الشرطيين لتلقي العلاج وتم تكليف الشرطة الجنائية بالتحقيق في الواقعة.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق وفحص مسرح الجريمة، ولا توجد حاليا عملية مطاردة أو بحث عن مشتبه بهم محتملين. وبحسب متحدث للشرطة، يمكن استبعاد الخطر على الحياة لكليهما.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الجمعة الثالث من يناير / كانون الثاني 2025 إنه يجرى التحقيق لمعرفة ما حدث بالتفصيل وكيفية وقوع الانفجار، مضيفا أن الشرطة لا تزال غير قادرة على قول أي شيء حول سبب الانفجار بالضبط أو ما إذا كان هجوما مستهدفا.

ووفقا للبيانات، كان الشرطيان في جولة روتينية يومية حول السياج في موقع القسم رقم 12. وقال المتحدث إنه لا يمكن القول ما إذا كان الانفجار له صلة بالألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، مضيفا أن المعمل الجنائي يتولى التحقيق في الأمر.

ويأتي هذا الانفجار بعد إصابة 30 شرطيا ألمانيا بجروح، أحدهم إصابته خطرة، في ليلة رأس السنة جراء احتفالات محتفلين بحلول العام الجديد أشعلوا ألعابا نارية قوية وغير قانونية أصابت إحداها هذا الشرطي. والأربعاء 01 / 01 / 2025 أعلنت السلطات الألمانية بأن خمسة أشخاص قتلوا عَرَضاً ليلة رأس السنة في مناطق عدة من البلاد أثناء إشعالهم هذه المفرقعات. وأكدت الشرطة أنها أوقفت حوالى 400 شخصا في العاصمة حيث انتشر عدد كبير من قوات الأمن خوفا من حدوث تجاوزات.

ع.م / ص.ش (أ ف ب، د ب أ)