إصابة سيدة في حادث جديد لمعاداة السامية في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في جنوب البلاد أنها تجري تحقيقات حاليا على خلفية جريمة تتعلق بمعاداة السامية في مدينة ماسينغ بولاية بافاريا. وذكرت الشرطة اليوم الخميس (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن سيدة (27 عاما) أصيبت بحجر في رأسها بمقاطعة "روتال-إن"، بعدما تم تحديد هويتها على أنها إسرائيلية.

وأوضحت الشرطة أن السيدة كانت تتجول برفقة ولديها بالقرب من مقابر مدينة ماسينغ بعد ظهر أمس الأربعاء، عندما بادرها رجل بالحديث وطلب منها بعض النقود على سبيل الشحاذه. وأثناء ذلك تحدثت المرأة إلى أحد الطفلين بالعبرية، وصاح الرجل باللغة العربية: "يهودية"، ثم قذفها بحجر أصاب رأسها. وقالت الشرطة إن الرجل لاذ بالفرار من موقع الحادث، ولا يزال البحث جاريا عنه. وأشارت إلى أن هيئة حماية الدولة تتولى التحقيق في الواقعة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)