إصابة سياح في هجوم بسكين بمدينة جرش الأردنية

قال وزير الصحة الأردني إن ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية وأربعة أردنيين أصيبوا طعنا على يد رجل في مدينة جرش في شمالي الأردن، وهي مقصد سياحي رئيسي قرب منطقة آثار رومانية.
وقال الوزير سعد فايز جابر لرويترز إن أربعة من المصابين جروحهم متوسطة إلى خطيرة بينما جروح الباقين طفيفة. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. وقالت الشرطة إن رجلا اعتقل فيما يتعلق بالهجوم. كذلك أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي لوكالة فرانس برس "إصابة ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح في الاعتداء الذي وقع في جرش في شمال الأردن الأربعاء ونفذه شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه". كما أصيب "دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام" بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ، بحسب المصدر ذاته.
وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.
وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.
ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في المملكة إلى 19 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص دينوا في الهجوم.
ع.ج/ ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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