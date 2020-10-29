 إصابة حارس بسفارة فرنسا بالسعودية إثر اعتداء بـ″آلة حادة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2020

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إصابة حارس بسفارة فرنسا بالسعودية إثر اعتداء بـ"آلة حادة"

اعتدى مواطن سعودي على حارس أمن في القنصلية الفرنسية في جدة بـ"آلة حادة"، ما تسبب بإصابته بجروح. والسفارة الفرنسية في الرياض تؤكد حصول واقعة الاعتداء وتدعو مواطنيها في السعودية إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

صورة من الأرشيف لرجل أمن سعودي (أرشيف)

صورة من الأرشيف لرجل أمن سعودي (أرشيف)

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة في السعودية الرائد محمد الغامدي اليوم الخميس (29 أكتوبر/تشرين الأول)، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من "القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية" في جدة بآلة حادة، نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية ( واس) .

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بينما تتواصل المظاهرات ودعوات مقاطعة السلع الفرنسية في دول مسلمة احتجاجاً على نشر رسوم للنبي محمد، دعت فرنسا مواطنيها في عدة دول إلى توخي الحذر. واستنكرت عدة دول نشر الرسوم وسط تحذيرات من "المبالغة في رد الفعل".

قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، في واقعة تشير إلى أن "كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي". ونيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا حول الهجوم.

دعت فرنسا حكومات الدول المعنية إلى "وقف" الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية". من جانبه أعلن الرئيس ماكرون رفض ما وصفه بـ "خطاب الحقد"، قائلا: ما من شيء يجعلنا أن نتراجع أبدا.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان التلفزيون السعودي قد قال إنه تم إلقاء القبض على سعودي في جدة بعد الاعتداء بآلة حادة على حارس عند القنصلية الفرنسية.

وأكدت السفارة الفرنسية في الرياض حصول الاعتداء على القنصلية، مشيرة إلى أن "حارس الأمن نقل إلى المستشفى حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق". ودانت السفارة الفرنسية "بشدة هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، ودعت مواطنيها في السعودية إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

ولم تعلن السلطات السعودية ولا السفارة الفرنسية عن أي دوافع وراء الهجوم. ولكنه يأتي في فترة يتصاعد فيها الغضب في العالم الإسلامي بعدتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد فيها بـ"عدم التخلي عن رسوم كاريكاتور" تجسّد النبي محمد.

وتشهد العديد من الدول الإسلامية تظاهرات منددة بالرسوم ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية وهتافات منددة بالرئيس الفرنسي.

وفي وقت سابق اليوم قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، في واقعة تشير إلى أن "كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي"، حسب عمدة مدينة نيس، وتولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق في واقعة الهجوم.

    ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، دب أ، رويترز)

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