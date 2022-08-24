 إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة شمال سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2022

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أخبار

إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة شمال سوريا

أصيب ثلاثة جنود أمريكيين بجروح طفيفة في هجمات صاروخية في سوريا نفذها متشددون، يشتبه في أنهم مدعومون من إيران، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. وردت القوات الأمريكية على الضربات باستخدام طائرات مروحية هجومية.

جندي أمريكي في عربة مدرعة بمدينة منبج السورية 04.04.2018

ينتشر مئات الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

قال الجيش الأمريكي إن ثلاثة من عناصره أصيبوا بجروح طفيفة، في حين قُتل ما يصل إلى ثلاثة من المسلحين الذين يشتبه في أنهم مدعمون من إيران يوم الأربعاء (25 آب/ أغسطس 2022) في اليوم الثاني على التوالي للعنف.

مختارات

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ويلقي أحدث تبادل لإطلاق النار الضوء على التوترات العسكرية، على الرغم من الجهود الدبلوماسية بين طهران والغرب لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وجاء بعد يوم من موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضربات جوية أمريكية في سوريا على مستودع للأسلحة ومنشآت أخرى تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني. وقال الجيش الأمريكي إن فصائل يشتبه في أنها متحالفة مع إيران نفذت هجومين منفصلين بدءا من الساعة 7:20 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا (17:20 بتوقيت جرينتش).

وذكر في بيان أن عدة صواريخ سقطت في محيط موقع دعم البعثة "كونوكو" في شمال شرق سوريا، أعقبه على نحو سريع إطلاق صواريخ قرب موقع دعم البعثة "القرية الخضراء". وأضاف أن هذا دفع القوات الأمريكية للرد من طائرات هليكوبتر قتلت وفقا لتقديرات أولية اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا أحد هذه الهجمات.

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وقالت القيادة العسكرية المركزية إن الجندي الأمريكي المصاب هو أحد أفراد موقع دعم البعثة "كونوكو" وعاد إلى تأدية واجبه بعد علاجه. وذكرت أنه يجري فحص جنديين آخرين لإصابتهما بإصابات طفيفة. وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان "نراقب الوضع عن كثب". وقد تكون أحدث الهجمات التي نفذتها فصائل متحالفة مع إيران ردا على الضربات الجوية التي أمر بها بايدن يوم الثلاثاء.

إيران تنفي علاقتها بالهجوم

لكن إيران سارعت إلى نفي وجود أيّ علاقة بينها وبين المجموعات التي استهدفتها الغارات الأمريكية، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها لهذه الضربات التي تشكّل "انتهاكاً" لسيادة دمشق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إنّ "هذا الاعتداء الجديد للجيش الأمريكي على الشعب السوري هو اعتداء إرهابي ضدّ المجموعات الشعبية والمقاتلين ضدّ الاحتلال"، نافياً "أن تكون المجموعات تابعة" لطهران.

وشدّد المتحدّث الإيراني على أنّ "استمرار تواجد القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا يناقض القانون الدولي وينتهك السيادة الوطنية لهذا البلد ويعدّ احتلالاً، وعلى هذا الأساس عليها أن تغادر سوريا فوراً وتنهي نهب ثروات هذا البلد من النفط والحبوب".

وينتشر مئات الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

هـ.د/ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • U.S. NavyZerstörer USS Ross (DDG 71) fires a tomahawk land attack missile in Mediterranean Sea (Reuters/Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    قال مسؤول في البيت الأبيض إن 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك أطلقت ليلة اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) واستهدفت مطار الشعيرات العسكري قرب حمص. المطار"مرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري.

  • Syrien USA Luftangriff auf Militärbasis (picture-alliance/AP Photo/US Navy/F. Williams)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    أطلقت الصواريخ الموجهة من سفينتي "يو أي أس بورتر" و "يو أس أس روس" المتمركزتان في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة قوات النظام السوري منذ اندلاع الحرب في البلد. وكانت الضربات السابقة للولايات المتحدة في سوريا تستهدف فقط تنظيم "داعش".

  • Syrien Luftwaffenbasis Al-Schairat (2017 Google Maps)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    قتل أربعة عسكريين بينهم ضابط برتبة عميد ولحق دمار "شبه كامل" بقاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا بعد الضربة الأميركية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن مطار الشعيرات الذي يعد ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا، يضم "طائرات سوخوي 22 وسوخوي 24 وميغ 23"، لافتا إلى ان "المطار أقلعت منه طائرة السوخوي التي قصفت خان شيخون".

  • USA Statement Donald Trump zum Luftangriff auf Syrien (Reuters/C. Barria)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    في خطابه الموجه للأمة قال الرئيس ترامب :" شن الديكتاتور السوري بشار الأسد هجوما مروعا بأسلحة كيميائية على مدنيين أبرياء... الليلة أمرت بتنفيذ ضربة عسكرية محددة الهدف في سوريا على المطار الذي شن منه الهجوم الكيميائي. إن من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية القاتلة".

  • USA | Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen Nikki Haley mit Fotos syrischer Opfer (Reuters/S. Stapelton)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    وأتت الضربة العسكرية الأميركية بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على مشروع قرار ردا على "الهجوم الكيميائي" في خان شيخون. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا "عندما تفشل الأمم المتحدة بشكل دائم في واجبها بالتصرف بشكل جماعي... فهناك أوقات في حياة الدول نكون فيها مضطرين للتحرك من تلقاء أنفسنا".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    وكان هجوم يرجح أنه كيماوي قد استهدف يوم الثلاثاء الماضي (الرابع من نيسان/أبريل 2017) مدينة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا الواقعة بالكامل تحت سيطرة فصائل معارضة. وأودى الهجوم بحياة 86 شخصا بينهم 30 طفلا. ونفت الحكومة السورية قصفها بمواد "كيميائية". وأكدت دمشق وحليفتها موسكو أن الطيران الحربي السوري استهدف صباح الثلاثاء مستودعا للفصائل المعارضة يحتوي "مواد سامة".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Voskresenskiy)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    بقايا طائرة حربية سورية في قاعة الشعيرات بعد أن احترقت جراء الضربة الأمريكية بصاروخ أطلق من البحر المتوسط.

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    تحديد الهدف من الجو لمخابئ الطائرات في قاعدة الشعيرات في سوريا

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Voskresenskiy)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    اجزاء من طائرة سورية دمرت تماما بعد سقوط الصواريخ الأمريكية على قاعدة الشعيرات الليلة الماضية.

    الكاتب: زمن البدري


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