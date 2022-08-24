إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة شمال سوريا

قال الجيش الأمريكي إن ثلاثة من عناصره أصيبوا بجروح طفيفة، في حين قُتل ما يصل إلى ثلاثة من المسلحين الذين يشتبه في أنهم مدعمون من إيران يوم الأربعاء (25 آب/ أغسطس 2022) في اليوم الثاني على التوالي للعنف.

ويلقي أحدث تبادل لإطلاق النار الضوء على التوترات العسكرية، على الرغم من الجهود الدبلوماسية بين طهران والغرب لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وجاء بعد يوم من موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضربات جوية أمريكية في سوريا على مستودع للأسلحة ومنشآت أخرى تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني. وقال الجيش الأمريكي إن فصائل يشتبه في أنها متحالفة مع إيران نفذت هجومين منفصلين بدءا من الساعة 7:20 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا (17:20 بتوقيت جرينتش).

وذكر في بيان أن عدة صواريخ سقطت في محيط موقع دعم البعثة "كونوكو" في شمال شرق سوريا، أعقبه على نحو سريع إطلاق صواريخ قرب موقع دعم البعثة "القرية الخضراء". وأضاف أن هذا دفع القوات الأمريكية للرد من طائرات هليكوبتر قتلت وفقا لتقديرات أولية اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا أحد هذه الهجمات.

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وقالت القيادة العسكرية المركزية إن الجندي الأمريكي المصاب هو أحد أفراد موقع دعم البعثة "كونوكو" وعاد إلى تأدية واجبه بعد علاجه. وذكرت أنه يجري فحص جنديين آخرين لإصابتهما بإصابات طفيفة. وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان "نراقب الوضع عن كثب". وقد تكون أحدث الهجمات التي نفذتها فصائل متحالفة مع إيران ردا على الضربات الجوية التي أمر بها بايدن يوم الثلاثاء.

إيران تنفي علاقتها بالهجوم

لكن إيران سارعت إلى نفي وجود أيّ علاقة بينها وبين المجموعات التي استهدفتها الغارات الأمريكية، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها لهذه الضربات التي تشكّل "انتهاكاً" لسيادة دمشق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إنّ "هذا الاعتداء الجديد للجيش الأمريكي على الشعب السوري هو اعتداء إرهابي ضدّ المجموعات الشعبية والمقاتلين ضدّ الاحتلال"، نافياً "أن تكون المجموعات تابعة" لطهران.

وشدّد المتحدّث الإيراني على أنّ "استمرار تواجد القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا يناقض القانون الدولي وينتهك السيادة الوطنية لهذا البلد ويعدّ احتلالاً، وعلى هذا الأساس عليها أن تغادر سوريا فوراً وتنهي نهب ثروات هذا البلد من النفط والحبوب".

وينتشر مئات الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

هـ.د/ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)