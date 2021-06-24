 إصابة جنود ألمان في هجوم على دوريتهم في مالي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2021

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أخبار

إصابة جنود ألمان في هجوم على دوريتهم في مالي

تعرضت دورية تابعة للجيش الألماني المشارك في مهمة أممية بمالي لهجوم أدى إلى جرح نحو 15 جنديا. وأكدت قيادة الجيش الألماني وبعثة الأمم المتحدة وقوع الهجوم.

ويشارك حاليا نحو 900 جندي ألماني في المهمة الأممية في مالي

ويشارك حاليا نحو 900 جندي ألماني في المهمة الأممية في مالي

تعرضت اليوم الجمعة (25 يونيو/ جزيران 2021)، دورية تابعة للقوات المشاركة في مهمة "مينوسما"الأممية لإحلال الاستقرار في مالي لهجوم، أدى إلى  جرح 15 من الجنود الألمان.

وأكدت المتحدثة باسم قيادة العمليات الخارجية في مدينة بوتسدام الألمانية تضرر "القوات الألمانية". وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن قيادة العمليات الخارجية للجيش الألماني رؤساء لجنة الدفاع في البرلمان الألماني. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية ألمانية فإن حالة المصابين مستقرة. 

وقع الهجوم حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي). وبسبب العدد الكبير من الجرحى، شاركت عدة مروحيات عسكرية فرنسية ومروحية تابعة للأمم المتحدة في عمليات الإنقاذ، إلى جانب مروحية إنقاذ تابعة لشريك مدني متعاقد.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) على  الإنترنت: "هذا الصباح كانت قاعدة مينوسما 
المؤقتة بالقرب من قرية إشاجارا في بلدة تاركينت بمنطقة جاو هدفا لهجوم بسيارة مفخخة". 


 

وتهدف بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" في مالي إلى تحقيق الاستقرار في البلد الذي تنشط فيه جماعات إرهابية إسلامية. ويشارك حاليا نحو 900 جندي ألماني في المهمة الأممية ويتمركز غالبيتهم في معسكر "كاستور". 

 و.ب/ع.ج.م (د ب أ)

 

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