 إصابة ثلاث نساء في اعتداءات طعن بسكين جنوب ألمانيا | أخبار | DW | 14.12.2018

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أخبار

إصابة ثلاث نساء في اعتداءات طعن بسكين جنوب ألمانيا

أصيبت ثلاث نساء في مدينة نورنبرغ الألمانية بإصابات بالغة، جراء تعرضهن لاعتداءات طعن مساء أمس الخميس. وشنت الشرطة حملة واسعة للبحث عن الجاني أو الجناة بالاستعانة بكلاب بوليسية ومروحيات، وعما إذا كان للحادث خلفيات إرهابية.

Deutschland Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

قالت شرطة مدينة نورنبرغ اليوم (الجمعة 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنه ليس من المستبعد أن الاعتداءات التي وقعت في شوارع قريبة من بعضها البعض في حي سانت يوهانيس بالمدينة ارتكبها شخص واحد وشملت هجمات استهدفت ثلاث نساء.

وبدأت لجنة تحقيقات مختصة بجرائم القتل التحقيق في الوقائع. وشنت الشرطة حملة للبحث عن الجاني أو الجناة بالاستعانة بكلاب بوليسية ومروحيات، إلا أنها لم تتوصل إلى شيء حتى الآن. وبحسب بيانات الشرطة، لا يوجد حتى الآن أدلة على وجود خلفية إرهابية وراء الاعتداءات.

وطالبت الشرطة سكان المدينة بتوخي الحذر، مؤكدة أنها تكثف بحثها من أجل إلقاء القبض على المشتبه به.

 ووفقا للبيانات، سدد رجل طعنة لامرأة (56 عاما) في الجزء العلوي لجسدها في حوالي الساعة 19:20 مساء (التوقيت المحلي). وخضعت المرأة لعملية طارئة في المستشفى جراء ذلك. وعلى الساعة 22:45  تعرضت سيدة أخرى كانت متوجهة إلى منزلها للطعن (26 عاما) . وبعد ذلك بفترة قصيرة، طعنت امرأة أخرى (34 عاما). وأصيبت الضحيتان الأخيرتان بجروح خطيرة، وخضعتا لجراحات طارئة. وقالت متحدثة باسم الشرطة صباح اليوم إن هاتين المرأتين لا زالتا في حالة حرجة.

 

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)

 

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    الكاتب: زمن البدري


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