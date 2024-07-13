إصابة ترامب في أذنه بعد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي

أجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد بعد سماع طلقات نارية أثناء هذا الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا. وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى.

أعلن جهاز الخدمة السرية أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب "في أمان" الآن بعد حادثة إطلاق نار وقعت السبت (13 يوليو/تموز 2024) خلال تجمع انتخابي حاشد في بنسيلفانيا. وقالت شبكة سي.إن.إن إن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار.

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".

من جانبها أعلنت حملة ترامب الانتخابية أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية، وقال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونغ "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع". وأضاف أن ترامب "بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية".

وقام عملاء الخدمة السرية المرافقة للرئيس الأمريكي السابق بإخراجه إلى مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب أنه أصيب برصاصة في أذنه، وكتب على منصته "تروث سوشال"، "لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى". وأضاف "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ المُشتبه في إطلاقه النار قد لقي حتفه. وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن "المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسيلفانيا (شمال شرق) ريتشارد غولدنغر قال إن شخصين لقيا حتفهما، أحدهما من يشتبه في أنه مطلق النار". من جهتها نقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن غولدنغر قوله إن شخصا من بين الحاضرين في التجمع قد يكون أصيب أيضا.

وأعلن جهاز الخدمة السرية في بيان السبت مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وذكر البيان أنّ دويّ إطلاق نار سُمع الساعة 18,15 (22,15 ت غ)، مشيرا إلى أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع". وأضاف أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيّدوا" مطلق النار.

وقال غولدنغر، عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المشتبه به كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمّع في الهواء الطلق و"لا أعرف كيف وصل إلى المكان... لكنه كان في الخارج"، مضيفا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته. وتحدث جهاز الخدمة السرية عن تسجيل طلقات عدة من "موقع مرتفع" خارج التجمع الانتخابي لترامب.

عنصر من جهاز الخدمة السرية يبدو أنه يطلق النار نحو مصدر التهديد فيما تغطي عناصر أخرى من الخدمة على الرئيس الأمريكي السابق صورة من: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق نار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. وخلال إجلائه رفع ترامب قبضته وسط هتاف أنصاره.

وقال جون ييكال وهو من أنصار ترامب لفرانس برس "رأينا الكثير من الناس يلقون بأنفسهم على الأرض وبدا عليهم الارتباك".

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة أولية في شأن الوقائع التي حصلت خلال تجمع ترامب. وأضاف البيان أنه تم إطلاع بايدن على الوضع من جانب رئيس جهاز الخدمة السرية ووزير الأمن الداخلي. وقال الرئيس الأمريكي على موقع "إكس" بأنه "يشعر بارتياح" بعد تبلغه بأن ترامب "آمن وبخير". وقال بايدن "يجب على الجميع ادانة" ما حصل خلال التجمع الانتخابي لمنافسه في الانتخابات الرئاسية .

من جانبه قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على منصة "إكس" إنه "لا مكان للعنف السياسي في ديمقراطيتنا". وأضاف أوباما "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة".

في ردود الفعل قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه "رُوّع" بعد واقعة إطلاق النار خلال تجمع لترامب. وكتب الديموقراطي شومر على منصة إكس "لقد رُوِّعتُ مما حدث في تجمع ترامب في بنسيلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. العنف السياسي لا مكان له في بلدنا".

كما كتب السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على منصة اكس "الليلة، يشعر جميع الأمريكيين بالامتنان لأن الرئيس ترامب يبدو بخير بعد الهجوم..." مضيفا "لا مكان للعنف في سياستنا".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي كتبت على منصة "إكس "باعتباري من أسرة كانت ضحية للعنف السياسي، أعرف بشكل مباشر أن العنف السياسي من أي نوع ليس له مكان في مجتمعنا. أشكر الرب على أن الرئيس السابق ترامب بخير".

وبدأت ردود الأفعال الخارجية تتوالى حيث قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "منزعج من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس (الأمريكي السابق) ترامب". وأضاف على ستارمر في منشور على منصة "إكس" "لا مكان للعنف السياسي في مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

وكان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته في شكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ع.ج.م/خ.س (أ ف ب، رويترز)