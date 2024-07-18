بايدن مصاب بكورونا وتصاعد الضغوط عليه للانسحاب من الانتخابات

يعاني الرئيس الأمريكي جو بايدن من أعراض خفيفة إثر إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن البيت الأبيض، في وقت كثفت فيها شخصيات قيادية في الحزب الديمقراطي ضغوطها على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي.

أعلن البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء (17 تموز/يوليو 2024) إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا. وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن نتيجة فحص الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية بعد فعالية حضرها بايدن في ولاية نيفادا.

وأضافت أنه "تم تطعيمه وتعزيزه وهو يعاني من أعراض خفيفة". وأشارت إلى أنه "سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل القيام بجميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".

والتقى بايدن مع أنصار له في مطعم مكسيكي في لاس فيغاس في وقت سابق أمس الأربعاء، لكنه اضطر إلى إلغاء خطاب كان مقرراً في مؤتمر استضافته منظمة يونيدس يو إس، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية.

وتعد نيفادا واحدة من عدد صغير مما يسمى بـ "الولايات المتأرجحة"، التي يتمتع فيها الديمقراطيون والجمهوريون بفرصة متساوية تقريباً للفوز.

وقال طبيب بايدن إن الرئيس ظهرت عليه "أعراض الجهاز التنفسي العلوي" بعد الظهر، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال. وأضاف الطبيب أن بايدن تلقى الجرعة الأولى من عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا.

وكانت آخر نتيجة اختبار إيجابية لبايدن (81 عاماً) بالنسبة لكورونا قبل عامين، وعانى وقتها فقط من أعراض خفيفة، بحسب البيت الأبيض. وقال بايدن لاحقاً في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أشعر أنني بحالة جيدة وأشكر الجميع على التمنيات الطيبة".

تزايد الضغوط للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية

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وفي سياق السباق الرئاسي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصيات كبيرة في الحزب الديمقراطي، مثل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، يكثفون الضغوط على الرئيس جو بايدن للانسحاب من الانتخابات بسبب مخاوف من عدم قدرته على هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت شبكة إيه.بي.سي نيوز أمس الأربعاء إن شومر أبلغ بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من مصلحة البلاد والحزب الديمقراطي إنهاء مسعاه لإعادة انتخابه. كما أفادت الشبكة نقلاً عن مصدر بأن الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز عبر عن آراء مماثلة لبايدن بشكل مباشر.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أن بيلوسي أيضاً أخبرت بايدن بأن استطلاعات الرأي تظهر أنه لا يستطيع هزيمة ترامب وأن الرئيس يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب. وقالت شبكة سي.إن.إن نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة إن بيلوسي تحدثت مع بايدن في مكالمة هاتفية بالآونة الأخيرة. لكن الشبكة أوضحت أن المصادر لم تشر إلى أن بيلوسي حثت بايدن على الانسحاب من السباق.

ورد بايدن بإبلاغ بيلوسي بأنه يرى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز، وفقاً لمصدر في سي.إن.إن. وصرح متحدث باسم بيلوسي لسي.إن.إن بأنها لم تتحدث مع بايدن منذ يوم الجمعة.

ورفض بايدن مراراً دعوات الديمقراطيين للانسحاب من السباق الانتخابي بعد أداء متعثر في مناظرة الشهر الماضي أمام المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)