 إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا في بلجيكا والكشف عن حالة في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 27.11.2021

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إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا في بلجيكا والكشف عن حالة في ألمانيا

إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا في بلجيكا والكشف عن حالة في ألمانيا والعالم يعزل جنوب إفريقيا. ومخاوف من عدم قدرة اللقاحات الحلية على التعامل مع المتحور الجديد.

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