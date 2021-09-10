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إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا في بلجيكا والكشف عن حالة في ألمانيا والعالم يعزل جنوب إفريقيا. ومخاوف من عدم قدرة اللقاحات الحلية على التعامل مع المتحور الجديد.
متحور كورونا آخر يظهر من جديد على الساحة ويثير مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات. المتحور أسمته منظمة الصحة العالمية بـ"أوميكرون"، فماذا نعرف عنه؟
أخذ اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يثير الهلع في كثير من دول العالم، والتي سارعت إلى تشديد إجراءات السفر من وإلى جنوب إفريقيا وبلدان أخرى محيطة بها، سيما بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية لـ"أوميكرون" بأنه "مثير للقلق".
تواجه ألمانيا أعنف موجة وبائية في وقت تستعدّ حكومة جديدة لاستلام السلطة، فيما تخطّى عدد الوفيات بكوفيد-19 الـ 100 ألف وفاة. ويُشكّل الوضع صعوبة على الائتلاف الجديد الذي سيتولى قيادة البلاد اعتبارًا من الشهر المقبل.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا لتتحول إلى بؤرة للجائحة مجدداً. الموجة الرابعة أثرت على ألمانيا بشكل خاص، حيث سجلت أرقاماً قياسية، كما تم الاتفاق على الترويج لجرعة تعزيزية.
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